Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos jaunių beisbolo-5 rinktinė žengė į pasaulio čempionato ketvirtfinalį

2025-09-26 15:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-26 15:29

Meksikoje tęsiasi pasaulio jaunių beisbolo-5 čempionatas, kuriame sėkmingai žaidžia Lietuvos rinktinė.

WBSC nuotr. | Organizatorių nuotr.

Meksikoje tęsiasi pasaulio jaunių beisbolo-5 čempionatas, kuriame sėkmingai žaidžia Lietuvos rinktinė.

REKLAMA
0

Paskutiniame A grupės ture lietuviai 2-0 (15:8, 15:2) nugalėjo autsaiderę Siriją. Pirmose rungtynėse po 4 taškus pelnė Augustas Jansonas ir Julius Zlataravičius, po 2 – Eligijus Miciuta ir Varvara Baitiul, o po 1 – Kira Baitiul, Goda Utakytė bei Vismantas Vailionis. Antrame mače po 4 tšk. surinko V. Vailionis ir J. Zlataravičius, 3 – G. Utakytė, po 2 – V. Baitiul ir G. Vikulovaitė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuva (2-1) A grupėje užėmė 2-ą vietą ir aštuntfinalyje susitiko su trečiąja C grupės komanda Ispanija (1-2). Lietuviai šią akistatą laimėjo 2-0 (13:1, 6:4). Antrose rungtynėse mūsiškiai 2 kėlinukus vijosi varžovus (0:1, 3:4), o trečiajame persvėrė rezultatą (6:4) ir vėliau sėkmingai apsigynė.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmame mače su ispanais 4 tšk. pelnė A. Jansonas, 3 – E. Miciuta, po 2 – J. Zlataravičius, V. Baitiul ir K. Baitiul. Antrose rungtynėse A. Jansonas surinko 2 tšk., o E. Miciuta, V. Baitiul, K. Baitiul ir G. Vikulovaitė – po 1.

Penktadienį vakare ketvirtfinalyje Lietuva susitiks su Kuba.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų