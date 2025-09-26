Lietuvos jaunių beisbolo-5 rinktinė žengė į pasaulio čempionato ketvirtfinalį

Paskutiniame A grupės ture lietuviai 2-0 (15:8, 15:2) nugalėjo autsaiderę Siriją. Pirmose rungtynėse po 4 taškus pelnė Augustas Jansonas ir Julius Zlataravičius, po 2 – Eligijus Miciuta ir Varvara Baitiul, o po 1 – Kira Baitiul, Goda Utakytė bei Vismantas Vailionis. Antrame mače po 4 tšk. surinko V. Vailionis ir J. Zlataravičius, 3 – G. Utakytė, po 2 – V. Baitiul ir G. Vikulovaitė.
Lietuva (2-1) A grupėje užėmė 2-ą vietą ir aštuntfinalyje susitiko su trečiąja C grupės komanda Ispanija (1-2). Lietuviai šią akistatą laimėjo 2-0 (13:1, 6:4). Antrose rungtynėse mūsiškiai 2 kėlinukus vijosi varžovus (0:1, 3:4), o trečiajame persvėrė rezultatą (6:4) ir vėliau sėkmingai apsigynė.
Pirmame mače su ispanais 4 tšk. pelnė A. Jansonas, 3 – E. Miciuta, po 2 – J. Zlataravičius, V. Baitiul ir K. Baitiul. Antrose rungtynėse A. Jansonas surinko 2 tšk., o E. Miciuta, V. Baitiul, K. Baitiul ir G. Vikulovaitė – po 1.
Penktadienį vakare ketvirtfinalyje Lietuva susitiks su Kuba.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!