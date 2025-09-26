Paulius Morkvėnas iškovojo 8-ą vietą Europos štangos spaudimo čempionate Maltoje

Vyrų klasikinio štangos spaudimo svorio kategorijoje iki 120 kg varžėsi du lietuviai. Paulius Morkvėnas atliko 1 sėkmingą bandymą ir su 215 kg rezultatu liko 8-as. Mantas Jucius du kartus išspaudė štangą ir su 190 kg užėmė 12-ą poziciją. P. Morkvėnas paskutiniam bandymui paprašė 232,5 kg svorio ir taikėsi į prizininkų trejetą, bet tas mėginimas nebuvo sėkmingas.
Auksą iškovojo ukrainietis Ivanas Kryha (240 kg). Sidabrą pelnė kartvelas Tornike Paatašvili (232,5), bronzą – serbas Filipas Petkovičius (232,5).
Jaunimo vaikinų klasikinio štangos spaudimo svorio kategorijoje iki 83 kg Tomas Dirda liko 8-as (160 kg) tarp 12 dalyvių.
