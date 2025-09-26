Geriausi šalies diskgolfo žaidėjai varžėsi Elektrėnų miesto parke

Varžybose buvo kovojama dešimtyje divizionų: trijuose moterų (atvirajame, 40+, 50+ metų amžiaus grupėse) ir šešiuose be apribojimų pagal lytį – atvirajame, 40+, 50+, iki 18 metų, mėgėjų (iki 850 reitingo) ir pažengusių mėgėjų (be apribojimų). Visi žaidėjai įveikė po du ratus iš 18 krepšių.
Pajėgiausiame atvirajame divizione (MPO) pirmą savo sezono pergalę pasiekė vilnietis Tautvydas Gylys, po pratęsimo įveikęs kitą žaidėją iš sostinės Andrių Timofejevą. Abiejų rezultatas per 2 ratus buvo -12 nuo PAR. Tiek Tautvydas, tiek Andrius vis dar kovoja dėl pergalės bendroje sezono įskaitoje ir kartu jie nedaug atsilieka nuo sezono lyderio Mindaugo Pošiaus, kuris Elektrėnuose užėmė penktąją vietą. Trečią vietą taip pat po pratęsimo pelnė Karolis Lukoševičius iš Kauno su rezultatu -8.
Moterų (FPO) divizione kova taip pat vyko taškas į tašką. Jau trečiąją sezono pergalę pelnė daugkartinė šalies čempionė Mireta Jurgelevičiūtė iš Jonavos (+7 nuo PAR). Ji po atkaklios kovos nugalėjo Liną Umbrasaitę iš Molėtų (+9) ir Guodą Čaikinienę iš Švenčionėlių (+10). Šia pergale M. Jurgelevičiūtė jau užsitikrino šalies taurės laimėtojos titulą.
MP40 (atviras 40+ amžiaus pogrupis) sportininkai taip pat demonstravo solidų žaidimą. Savo antrąją sezono pergalę pelnė Darius Žukauskas iš Klaipėdos (-13). Antrą vietą užėmė Mindaugas Pošius iš Vilniaus (-5), kuris įtvirtino savo antrąją vietą bendroje įskaitoje ir finaliniame etape kovos su sezono lyderiu Dariumi Griciumi dėl pergalės. Trečias Elektrėnuose liko Vytenis Čukauskas iš sostinės (-1), kuris po pratęsimo įveikė kitą vilnietį Mindaugą Grigaitį. Tuo tarpu dabartinis sezono lyderis D. Gricius Elektrėnuose liko penktas (lygiai su PAR), tad kitame etape vyks kova dėl sezono laimėtojo titulo.
Moterų 40+ divizione (FP40) dalyvavo dvi dalyvės – Oksana Žukauskienė iš Klaipėdos su +24 laimėjo šį etapą, aplenkdama Elvyrą Strelkauskienę iš Jonavos rajono (+39). Šiame divizione Elvyra jau tapo čempione.
MP50 (50+ atviras) divizione jau ketvirtąją sezono (ir trečiąją iš eilės) pergalę iškovojo Miroslavas Jurgelevičius (Jonavos raj.) (+1). Antrą vietą iškovojo kaunietis Raimondas Mikalkėnas (+6), o trečias po pratęsimo liko Petras Tarasevičius iš Vilniaus (+10). Po šio etapo sezono laimėtojo titulą užsitikrino Miroslavas, o Raimondas įsitvirtino antroje vietoje.
Moterų 50+ divizione (FP50) varžybose medalius išsidalino trys dalyvės. Jau penktąją etapą šiemet laimėjo vietinė Daiva Pranukevičienė (+29). Antrą vietą iškovojo Erika Buikauskienė iš Panevėžio (+39), aplenkusi savo kraštietę Danguolę Kriaučiūnienę (+43). Pelniusi penktąją pergalę Daiva jau tapo šio diviziono laimėtoja.
Jaunimo iki 18 metų (MJ18) atvirame divizione savo eilinę pergalę iškovojo absoliutus sezono lyderis Paulius Juozapavičius iš Kauno (-2). Tai buvo šeštoji iš eilės Pauliaus sezono pergalė, tad jis yra šių metų jaunimo taurės laimėtojas. Antras Elektrėnuose liko Jonas Krasauskas (+30), o trečias – Ainoras Ciekanauskas (+33).
Jaunimo merginų iki 18 metų divizione varžėsi vienintelė Emili Mackonytė iš Pakruojo, pelniusi +67 rezultatą.
Atvirame pažengusių mėgėjų divizione (MA1) varžėsi 8 sportininkai. Čia puikų pasirodymą surengė Vytautas Lukas Paukštė iš Vilniaus (-12). Antras liko Mantas Drazdys taip pat iš Vilniaus (-4), o trečias liko Rytis Strelkauskas iš Jonavos r. (+6).
Moterų pažengusių grupėje varžėsi 4 sportininkės. Pergalę iškovojo molėtiškė Simona Laucevičienė (+10). Antra liko Eglė Kaleckaitė iš Vilniaus (+18), o trečia – Simona Stonkienė iš Gragždų (+20).
Mėgėjų naujokų varžybos (atvirasis MA4) buvo gausiausios, sutraukusios net 27 sportininkus. Čia savo pirmąją sezono pergalę pelnė Vytautas Marcinkevičius iš Kauno (+4), antras liko kitas vilnietis Paulius Kazenkovas (+5), o trečiąją vietą po pratęsimo pelnė Tautvydas Rinkūnas (+8). Šiame divizione kol kas vyksta atkakli kova dėl sezono laimėtojo vardo – V. Marcinkevičių dar aplenkti gali Dovydas Prušinskas ir Rimantas Skinderskis. Sezono lyderiui paskutiniame etape užtektų trečios vietos, norint tapti taurės laimėtoju.
Sezono finalinis etapas vyks Survilų sodybos diskgolfo parke Šveicarijoje (Jonavos r.) spalio 11–12 dienomis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!