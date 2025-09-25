Lietuvos jaunių beisbolo-5 rinktinė pasaulio čempionate Meksikoje įveikė Tunisą

A grupės starte mūsiškiai 1-2 (10:1, 1:6, 1:4) neatsilaikė prieš šeimininkus meksikiečius. Pirmame susitikime 4 taškus pelnė Varvara Baitiul, po 2 – Eligijus Miciuta ir Julius Zlataravičius, o po 1 – Kira Baitiul ir Augustas Jansonas. Antrose rungtynėse tašką pelnė tik A. Jansonas, trečiose – V. Baitiul.
Antrajame ture lietuviai 2-0 (9:8, 12:1) nugalėjo Tunisą. Pergalę pirmose rungtynėse išplėšė J. Zlataravičius, pelnęs tašką po A. Jansono smūgio, o antrose rungtynėse lietuviai visiškai dominavo prieš varžovus. Pirmame mače po 2 tšk. pelnė A. Jansonas, E. Miciuta, V. Baitiul ir K. Baitiul, o 1 – J. Zlataravičius. Antrose rungtynėse po 3 tšk. surinko A. Jansonas, E. Miciuta ir V. Baitiul, 2 – Gerda Vikulovaitė ir 1 – K. Baitiul.
Lietuva (1-1) A grupėje užima 2-ą vietą. Mūsiškių grupėje dar lauks mačas su autsaidere Sirija (0-2).
