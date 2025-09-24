Čekijai atstovaujantis rusas po olimpinės atrankos buvo įsiutęs: „Buvau geresnis už taivanietį visais aspektais“

Vyrų olimpinės atrankos varžybose G. Reštenka su 213,06 balo liko 8-as. Paskutinį bilietą į olimpiadą pelnė 5-ą vietą užėmęs taivanietis Yu-Hsiang Li (216,98). Toks teisėjų sprendimas Čekijos atstovą įsiutino kaip reikiant.
„Buvau gerai nusiteikęs, viską gerai išpildžiau ir po pasirodymo maniau, kad to užteks vietai olimpiadoje. Pasirodo – klydau. Tas taivanietis, kuris užėmė 5-ą vietą, vyks į olimpiadą... Tiesą pasakius, man to net nesinori komentuoti. Jei teisėjams atrodo, kad po šiandieninio pasirodymo jis yra vertas vykti į olimpiadą, tai aš nežinau, ką bepridurti. Aš buvau geresnis už jį visais aspektais. Visgi, teisėjų sprendimams įtakos aš negaliu padaryti, galiu tik pagirti save už tai, kad kovojau iki galo ir tikrai gerai išpildžiau savo programą“, – sakė G. Reštenka.
G. Reštenka iki 15-ojo gimtadienio atstovavo okupantų šaliai, o tada su šeima persikėlė gyventi į Čekiją, kur darbą gavo jo tėvas. 2018 m. G. Reštenka nusprendė startuoti po Čekijos vėliava. Pernai ir šiemet jis tapo Čekijos čempionu ir gavo progą išbandyti jėgas olimpinėje atrankoje.
