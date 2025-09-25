Pastiprinimas sezono metu? 8 geriausi Eurolygoje žaidę krepšininkai, kurie dar nerado klubo

Krepsinis.net pažvelgė į rinką ir rado aštuonis žaidėjus, kurie turėjo vaidmenis savo Eurolygos komandose, bet vasarą darbo nerado. Galbūt dalis iš jų dar sugrįš į stipriausią Europos klubinę lygą sezono eigoje, kai komandos imsis permainų arba kamšys spragas, atsiradusias dėl traumų.
28 metų 208 cm ūgio Chimezie Metu (20 min., 11 tšk., 4,8 atk. kam., 1 rez. perd., 11,8 naud. bal.)
Neabejotinai geriausias žaidėjas šiame sąraše. Debiutiniame sezone Barselonos „Barcelona“ gretose Eurolygoje solidžiai atrodęs amerikietis būtų galėjęs ir daugiau parodyti save, bet patyrė sunkią traumą ir jo sezonas buvo baigtas jau kovo pabaigoje. Prabėgo lygiai pusmetis nuo Achilo sausgyslės traumos ir Ch.Metu sugrįžimas ant parketo jau artėja. Tai yra labai šiuolaikiškas ir Eurolygai puikiai tinkantis žaidėjas. Ne veltui Stambulo „Fenerbahče“ vasarą norėjo pasirašyti sutartį su juo ir buvo praktiškai susitarusi, tačiau parašais kontraktas nebuvo įtvirtintas, nes Ch.Metu norėjo ilgesnio kontrakto nei siūlė Eurolygos čempionai.
33 metų 211 cm ūgio Joffrey Lauvergne‘as (20 min., 11,3 tšk., 4,9 atk. kam., 1,1 rez. perd., 13,2 naud. bal.)
800 tūkstančių eurų per sezoną Vilerbano ASVEL gretose uždirbdavęs prancūzas vasarą tapo laisvuoju agentu. Nenuostabu, kad Tony Parkerio valdomas klubas atsisveikino su juo, kadangi turi finansinių problemų. Esant geresniems laikams, abi pusės būtų sutarusios dėl mažesnės vertės kontrakto, bet ASVEL net nesileido į derybas, nes negali mokėti didelių algų žaidėjams. J.Lauvergne‘as prašėsi į Belgrado „Partizan“ ekipą, kuri ieško centro, bet Ž.Obradovičius pasakė, kad šio žaidėjo nenori. J.Lauvergne‘as puolime Eurolygos kovose dar tikrai gali duoti nemažai naudos ir turėtų sudominti šios lygos kažkurią komandą.
34 metų 185 cm ūgio Shazzas Napieras (21 min., 10,3 tšk., 2,3 atk. kam., 3,2 rez. perd., 11,6 naud. bal.)
Labai keista, kad Miuncheno „Bayern“ nepasikvietė šio amerikiečio atgal į komandą, kai traumą patyrė Rokas Jokubaitis, o į pagalbą buvo pasitelktas veteranas Stefanas Jovičius. Greičiausiai, kad kažką klubas žino daugiau nei mes apie charakterį, nors žaidimo prasme Sh.Napieras tikrai buvo naudingas ir pastebimas. Juolab, kad tokio kalibro gynėjai rinkoje tikrai nesimėto. Kai Eurolygos klubams prireiks įžaidėjo, Sh.Napiero agentas tikrai sulauks skambučių. Dabar veteranui reikėtų dar palūkėti mėnesį ar du.
30 metų 193 cm ūgio Gabrielis Lundbergas (25 min., 8 tšk., 2,2 atk. kam., 3 rez. perd., 7,5 naud. bal.)
Danas dar turi sutartį su Belgrado „Partizan“ ekipa, tačiau klubas informavo žaidėją, kad jis nepageidaujamas. Įdomi situacija, kai 25 minutes praėjusiame sezone rungtyniavęs ir Željko Obradovičiaus pasitikėjimą turėjęs žaidėjas tampa nebereikalingu. „Partizan“ ieško, kam mielai perleistų G.Lundbergą, bet kol kas tokia ekipa neatsirado. 800 tūkst. eurų sezoninė alga yra solidi suma ir „Partizan“ pageidauja, kad naujasis klubas padengtų didžiąją dalį žaidėjo algos. Pažiūrėsime, ar atsiras, kas sutiks su tokiomis sąlygomis.
26 metų 178 cm ūgio Yago dos Santosas (16 min., 6,3 tšk., 1,6 rez. perd., 3,3 rez. perd., 7,5 naud. bal.)
Brazilas dar turėjo sutartį su Belgrado „Crvena Zvezda“, bet klubas nutraukė su juo kontraktą. Dvejus metus Eurolygoje praleidęs įžaidėjas atkarpomis buvo pastebimas ir naudingas žaidėjas, bet neįtiko Serbijos komandai, kuri kardinaliai atnaujino savo gynėjų grandį. Greitas ir aštrus įžaidėjas tikrai gali žaisti Eurolygoje ir greičiausiai savojo šanso sulauks.
29 metų 223 cm ūgio Khalifa Koumadje (19 min., 4,4 tšk., 8 atk. kam., 11,8 naud. bal.)
Čade gimęs centras praėjusio sezono Berlyno ALBA gretose neužbaigė, nes dėl galimo smurto artimoje aplinkoje buvo atleistas. Aukštaūgis prieš sezoną buvo pakviestas į Pirėjo „Olympiacos“ treniruočių stovyklą, bet pasiūlymo likti nesulaukė, tad toliau turi dairytis naujo klubo. Kh.Koumadje buvo projektuojamas kaip naujas Walteris Tavaresas, bet per penkerius metus ALBA komandoje tokiu žaidėju taip ir netapo. Trumpoms atkarpoms ir tam tikroms užduotims šis krepšininkas gali būti naudingas, bet dominuojančia jėga Eurolygoje jis tikrai netaps.
32 metų 205 cm ūgio Luka Mitrovičius (13 min., 5,6 tšk., 2,9 atk. kam., 1 rez. perd., 7,4 naud. bal.)
Dar vienas „Crvena Zvezda“ atstovas. Aukštaūgis šioje komandoje žaidė ketverius metus, bet vasarą tapo nebereikalingas. Praėjusiame sezone L.Mitrovičiaus vaidmuo sumažėjo ir žaidėją kankino traumos, bet jis vis dar buvo naudingas rotacijos krepšininkas. Surasti darbą Eurolygoje gali būti komplikuota, bet sukaupta patirtis ir gebėjimas sėkmingai išnaudoti limituotas minutes gali tapti šio serbo koziriu ieškant naujo darbo. Būtent tokiam vaidmeniui jis labiausiai ir tinkamas, nes vargu, ar galėtų silpnesnėje komandoje būti puolimo lyderiu.
36 metų 208 cm ūgio Serge‘as Ibaka (12 min., 6,2 tšk., 3,2 atk. kam., 6 naud. bal.)
Po atgimimo sezono „Bayern“ gretose į Madrido „Real“ grįžęs Ispanijos pilietybę turintis aukštaūgis nesužibėjo. Didelio pasitikėjimo jis iš trenerio neturėjo ir nenuostabu, kad vasarą su juo buvo atsisveikintas. Vis dėlto pats veteranas dar yra kupinas ambicijų ir teigė norintis bent sezoną sužaisti Eurolygoje – jo prioritetas yra pasirašyti sutartį su šios lygos komanda.
Kiti Eurolygoje žaidę laisvieji agentai: Ognjenas Jaramazas, Fabienas Causuer, Tarikas Blackas, Marialas Shayokas, Tiboras Pleissas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!