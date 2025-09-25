A.Butkevičius – geriausių visų laikų LKL kovotojų dėl kamuolių dešimtuke

32 metų 197 cm ūgio atletas rungtynėse su „Šiauliais“ sugriebė 4 kamuolius ir šioje kategorijoje pakilo į dešimtąją poziciją – 1945 atkovoti kamuoliai per 488 mačus. Taip žemyn smuktelėjo Eurelijus Žukauskas – 1943 kamuoliai per 297 susitikimus.
Dabar A.Butkevičiaus akiratyje – Rolandas Vaičiūnas, kuris yra atkovojęs 24 kamuoliais daugiau. Aštuntas yra Erikas Kučiauskas su 2007 sugriebtais kamuoliais, septintas – Žydrūnas Urbonas (2060).
Lyderis yra Rolandas Matulis, kuris per 554 rungtynes atkovojo 3301 kamuolį. Antras – Paulius Jankūnas – 2919 kamuolių per 540 mačų.
