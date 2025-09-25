Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

A.Butkevičius – geriausių visų laikų LKL kovotojų dėl kamuolių dešimtuke

2025-09-25 14:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-25 14:32

Kauno „Žalgirio“ puolėjas Arnas Butkevičius pakilo į dešimtąją vietą Lietuvos krepšinio lygos (LKL) metraščiuose.

A.Butkevičius jau yra dešimtas pagal atkovotus kamuolius (BNS nuotr.)

Kauno „Žalgirio“ puolėjas Arnas Butkevičius pakilo į dešimtąją vietą Lietuvos krepšinio lygos (LKL) metraščiuose.

REKLAMA
1

32 metų 197 cm ūgio atletas rungtynėse su „Šiauliais“ sugriebė 4 kamuolius ir šioje kategorijoje pakilo į dešimtąją poziciją – 1945 atkovoti kamuoliai per 488 mačus. Taip žemyn smuktelėjo Eurelijus Žukauskas – 1943 kamuoliai per 297 susitikimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dabar A.Butkevičiaus akiratyje – Rolandas Vaičiūnas, kuris yra atkovojęs 24 kamuoliais daugiau. Aštuntas yra Erikas Kučiauskas su 2007 sugriebtais kamuoliais, septintas – Žydrūnas Urbonas (2060).

Lyderis yra Rolandas Matulis, kuris per 554 rungtynes atkovojo 3301 kamuolį. Antras – Paulius Jankūnas – 2919 kamuolių per 540 mačų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų