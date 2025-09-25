Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Gynėją paleidęs „Juventus“ pasipildė iš NCAA grįžusiu lietuviu

2025-09-25 11:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-25 11:53

Prieš pradėdamas kovas Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia „Betsson", Utenos „Juventus" klubas atliko permainas komandos sudėtyje.

Š.Valunta neįsitvirtino Utenoje

Prieš pradėdamas kovas Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia „Betsson“, Utenos „Juventus“ klubas atliko permainas komandos sudėtyje.

0

Aukštaitijos klubas atsisveikino su trumpalaikę sutartį turėjusiu Šarūnu Valunta bei į komandą įtraukė į Lietuvą sugrįžusį Mintautą Mockų.

25-erių gynėjas Šarūnas Valunta prie „Juventus“ prisijungė pasiruošimo sezonui metu ir buvo registruotas FIBA Čempionų lygos atrankos turnyro kovoms.

„Dėkojame Šarūnui už darbą treniruočių procese ir linkime sėkmės toliau. Šį sezoną daugiau atsakomybės teks uteniškiui Titui – tikime, kad jo pastangos aikštelėje leis užsitarnauti svarbias minutes ir pradžiugins sirgalius“, – sakė „Juventus“ direktorius Rolandas Jarutis.

Paskutinę vietą sudėtyje „Juventus“ užpildė į Lietuvą sugrįžęs tautietis. Klubas iki sezono pabaigos pasirašė sutartį su 22-ejų, 201 cm ūgio puolėju Mintautu Mockumi.

„Paskutiniuoju komandos komplektacijos akcentu tapo jaunas lietuvis Mintautas Mockus. Jis jau yra ragavęs LKL kovų, o pastaruoju metu treniruotėse įtikino trenerių štabą – todėl džiaugiamės, kad Mintautas lieka su mumis iki sezono pabaigos“, – teigė „Juventus“ direktorius.

Per savo karjerą 22-ejų Mockus yra atstovavęs Klaipėdos „Neptūnui-Akvaservis“, Prienų „Labas GAS“, Kretingos „Kretingai“, Ispanijos „Ponferrada“ ekipai, taip pat dvejus metus praleido NCAA.

