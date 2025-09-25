„Žalgiris“ pratęsė partnerystę su „Go3“

Ši partnerystė reiškia kur kas daugiau nei paprastą rėmimą – tai bendras siekis suteikti kuo daugiau vertės krepšinio bendruomenei. Kartu „Go3“ ir „Žalgiris“ planuoja naujas rinkodaros kampanijas, bendruomenės projektus ir išskirtines programas, kurios padės sirgaliams iš arčiau patirti svarbiausias sezono akimirkas.
„Krepšinis yra svarbi Lietuvos kultūros dalis, o „Žalgiris“ geriausiai atstovauja šią tradiciją. Mums didelė garbė tęsti šį bendradarbiavimą su klubu, kuris vienija ir įkvepia visų amžiaus grupių žmones. „Go3“ ši partnerystė reiškia daugiau nei tik matomumą. Ji suteikia gerbėjams naujas galimybes patirti krepšinį ir palaikyti ryšį su bendruomene“, – sakė „Go3“ rinkodaros ir elektroninės komercijos vadovas Ivars Lubans. Pratęsus bendradarbiavimą, „Go3“ dar kartą patvirtina savo artimą ryšį su Lietuvos krepšiniu, kuris mūsų šalyje neretai vadinamas antrąja religija. „Go3“ tikslas – padėti sirgaliams dar labiau įsitraukti į žaidimą ir išgyventi svarbiausias akimirkas tiek arenoje, tiek už jos ribų.
„Džiaugiamės galėdami tęsti bendradarbiavimą su „Go3“ televizija. Labai vertiname partnerius, kurie supranta mūsų viziją ir kartu siekia nuolat tobulėti. „Go3“ jau ne kartą parodė, kad yra daugiau nei tik rėmėjas – jie padeda mums artimiau bendrauti su savo sirgaliais ir stiprina klubo ryšį su bendruomene. Tikiu, kad šio bendradarbiavimo pratęsimas žada dar daug įdomių projektų ateityje“, – sako „Žalgirio“ prezidentas Paulius Jankūnas.
„Go3“ televizija siūlo unikalų turinį, įskaitant VOD vaizdoteką, TV kanalų pasirinkimą su galimybe žiūrėti turinį po tiesioginės transliacijos be reklamų, taip pat elitinių sporto varžybų transliacijas iš Eurolygos, Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA), Europos taurės, Ispanijos pirmenybių, Nacionalinės koledžų atletų asociacijos (NCAA), FIBA Čempionų lygos, FIBA nacionalinių rinktinių varžybų, aukščiausių Ispanijos, Prancūzijos, Anglijos, Vokietijos ir Italijos futbolo lygų, UEFA Čempionų lygos, UEFA Europos lygos, „Formulės 1“, UFC, „Glory“, Teniso, Nacionalinės ledo ritulio lygos (NHL), Pasaulio ralio čempionato (WRC), Pasaulio motokroso čempionato (MXGP) ir kt.
