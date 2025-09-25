Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

ESPN reitinge D.Sabonis atsidūrė laipteliu žemiau J.Moranto

2025-09-25 09:13 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-25 09:13

ESPN tęsia tradiciją kasmet reitinguoti Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žaidėjus bei paskelbė 11–50 vietų laureatus.

D.Sabonis pavadintas 34-tu geriausiu NBA žaidėju (Scanpix nuotr.)

ESPN tęsia tradiciją kasmet reitinguoti Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žaidėjus bei paskelbė 11–50 vietų laureatus.

1

Į 34-ąją vietą smuktelėjo Domantas Sabonis, pernai likęs 29-as.

Sakramento „Kings“ atstovaujantis 29-erių lietuvis praėjusį sezoną per 35 minutes rinko 19,1 taško (42 procentai tritaškių), 13,9 atkovoto kamuolio bei 6 rezultatyvius perdavimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pažymima, kad aukštaūgis tris pastaruosius sezonus pirmauja lygoje pagal dvigubus dublius – paskutinysis tokius skaičius fiksavo Kevinas Garnettas, dominavęs 2002–2007 metais.

D.Sabonis reitinge įsitaisė tarp žvaigždžių statusą pasiekusių gynėjų – laipteliu aukščiau liko Ja Morantas (Memfio „Grizzlies“), laipteliu žemiau – De’Aaronas Foxas (San Antonijaus „Spurs“).

Įvertinimo sulaukė ir daugiau europiečių – į penkiasdešimtuką pateko turkas Alperenas Šengunas (25 vieta, Hjustono „Rockets“), vokietis Franzas Wagneris (32, Orlando „Magic“), kroatas Ivica Zubacas (36, Los Andželo „Clippers“), britas O.G.Anunoby (41, Niujorko „Knicks“), suomis Lauri Markkanenas (43, Jutos „Jazz“), prancūzas Rudy Gobertas (49, Minesotos „Timberwolves“) bei latvis Kristapas Porzingis (50, Atlantos „Hawks“).

Pirmieji už dešimtuko ribos liko Jalenas Williamsas (Oklahomos „Thunder“), Cade’as Cunninghamas (Detroito „Pistons“), Evanas Mobley (Klivlando „Cavaliers“), Anthony Davisas (Dalaso „Mavericks“) ir Donovanas Mitchellas („Cavaliers“).

Anksčiau skelbta, kad 87-oji vieta skirtas Jonui Valančiūnui (Denverio „Nuggets“), netrukus bus paviešintas ir pirmasis dešimtukas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

