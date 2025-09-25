ESPN reitinge D.Sabonis atsidūrė laipteliu žemiau J.Moranto

Į 34-ąją vietą smuktelėjo Domantas Sabonis, pernai likęs 29-as.
Sakramento „Kings“ atstovaujantis 29-erių lietuvis praėjusį sezoną per 35 minutes rinko 19,1 taško (42 procentai tritaškių), 13,9 atkovoto kamuolio bei 6 rezultatyvius perdavimus.
Pažymima, kad aukštaūgis tris pastaruosius sezonus pirmauja lygoje pagal dvigubus dublius – paskutinysis tokius skaičius fiksavo Kevinas Garnettas, dominavęs 2002–2007 metais.
D.Sabonis reitinge įsitaisė tarp žvaigždžių statusą pasiekusių gynėjų – laipteliu aukščiau liko Ja Morantas (Memfio „Grizzlies“), laipteliu žemiau – De’Aaronas Foxas (San Antonijaus „Spurs“).
Įvertinimo sulaukė ir daugiau europiečių – į penkiasdešimtuką pateko turkas Alperenas Šengunas (25 vieta, Hjustono „Rockets“), vokietis Franzas Wagneris (32, Orlando „Magic“), kroatas Ivica Zubacas (36, Los Andželo „Clippers“), britas O.G.Anunoby (41, Niujorko „Knicks“), suomis Lauri Markkanenas (43, Jutos „Jazz“), prancūzas Rudy Gobertas (49, Minesotos „Timberwolves“) bei latvis Kristapas Porzingis (50, Atlantos „Hawks“).
Pirmieji už dešimtuko ribos liko Jalenas Williamsas (Oklahomos „Thunder“), Cade’as Cunninghamas (Detroito „Pistons“), Evanas Mobley (Klivlando „Cavaliers“), Anthony Davisas (Dalaso „Mavericks“) ir Donovanas Mitchellas („Cavaliers“).
Anksčiau skelbta, kad 87-oji vieta skirtas Jonui Valančiūnui (Denverio „Nuggets“), netrukus bus paviešintas ir pirmasis dešimtukas.
