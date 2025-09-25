M.Grigalauskytė žengė į Eurolygą, L.Juškaitės dvigubas dublis neišgelbėjo nuo fiasko

Monikos Grigalauskytės atstovaujama Miškolco DVTK ekipa namie 77:59 (28:24, 25:13, 8:11, 16:11) pranoko Liublino AZS UMCS ir žengė į turnyrą.
Pirmąjį mačą Vengrijos klubas buvo pralaimėjęs 67:70, bet situaciją ištaisė greitai.
DVTK dar iki ilgosios pertraukos atsiplėšė 53:37, o vėliau puolė ne taip sklandžiai, tačiau persvarą išlaikė antrajoje mačo pusėje praleisdamos vos 22 taškus.
M.Grigalauskytė per 31 minutę surinko 6 taškus (2/3 dvitaškių, 2/6 baudų metimų), atkovojo 9 ir prarado 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, kartą prasižengė bei finišavo su 10 naudingumo balų.
Lietuvės klubą į priekį vedė 18 taškų pelniusi Reka Lelik (1/7 tritaškių), 15 pridėjo Boglarka Takacs (4 per. kam.), 12 – Paula Ginzo (3/11 dvitaškių, 7 atk. kam.), 10 – Melinda Miklos. Viešnių gretose 15 taškų pelnė Laura Gil (9 atk. kam., 7 rez. perd.), 13 – Robbi Ryan (7 atk. kam., 3 per. kam., 5 klaidos, 3/4 tritaškių), 10 – Markeisha Gatling, 9 – Destiny Slocum (2/7 tritaškių, 5 klaidos).
DVTK žengė į C grupę, kurioje grumsis su Valensijos „Valencia“ (Ispanija), Stambulo „Fenerbahče“ (Turkija) ir Pirėjo „Olympiacos“ (Graikija).
Tuo tarpu Lauros Juškaitės atstovaujamas Brno „Žabiny“ klubas patyrė fiasko.
Čekijos klubas namie prieš Saragosos „Casademont“ buvo laimėjęs 81:60, bet išvykoje viską iššvaistė ir be Eurolygos liko Ispanijoje kritęs 59:82 (17:26, 15:12, 11:17, 16:27).
„Žabiny“ anksti paleido varžoves į priekį, bet laikėsi sau naudingu atstumu. Vis dėlto lemiamoje atkarpoje planus sujaukė varžovių spurtas 15:0 (75:50), po kurio atsitiesti nepavyko.
L.Juškaitė nepataikė nė vieno metimo „iš žaidimo“, bet vis tiek surinko dvigubą dublį – 35 minutės, 13 taškų (0/3 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 13/16 baudų metimų), 11 atkovotų, 3 perimti ir 2 prarasti kamuoliai, 3 pražangos bei 17 naudingumo balų.
Vienintele kita komandos dviženklininke tapo 15 taškų pelniusi Migna Toure (3/5 tritaškių).
Nugalėtojoms 26 taškus surinko Mariona Ortiz (11/14 baud. met., 11 rez. perd.), 17 – Helena Pueyo (5 atk. kam., 6 per. kam.).
Brno klubas sezoną tęs moterų Europos taurėje, A grupėje sutikdama Bren l’Alė „Castors“ (Belgija), Kampobaso „Magnolia Basket“ (Italija) ir Zagrebo „Trešnjevka 2009“ (Kroatija).
