  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Augustinas Klimavičius pelnė pirmą įvartį Italijoje, Čekijos taurėje neliko klubų su lietuviais

2025-09-25 08:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-25 08:18

Italijos „Serie D" lygoje savo pirmą sezono įvartį pelnė Augustinas Klimavičius, o jo ginamas „Sestri Levante" klubas svečiuose 5:0 sutriuškino „Imperia" klubą. Lietuvis pelnė antrąjį rungtynių įvartį 9 minutę.

Augustinas Klimavičius (deš.) | Klubo nuotr.

Italijos „Serie D“ lygoje savo pirmą sezono įvartį pelnė Augustinas Klimavičius, o jo ginamas „Sestri Levante“ klubas svečiuose 5:0 sutriuškino „Imperia“ klubą. Lietuvis pelnė antrąjį rungtynių įvartį 9 minutę.

0

Italijos „Serie C“ lygoje visas rungtynes žaidė lietuvių duetas – Motiejus Šapola ir Ernestas Gudelevičius, o jų ginamas „Siracusa“ klubas namuose 2:1 nugalėjo „Potenza“ klubą bei taip iškovojo pirmąją sezono pergalę ir atsidarė savo taškų sąskaitą.

Antroje Švedijos lygoje Tomas Kalinauskas žaidė 69 minutes, o lietuvio atstovaujamas „Kalmar“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Landskrona“ klubu.

Antroje Turkijos lygoje Modestas Vorobjovas žaidė visą mačą, bet lietuvio klubas „Istanbulspor“ svečiuose net 0:5 nusileido „Erokspor“ klubui.

Iš Čekijos taurės iškrito Artūro Dolžnikovo ginamas Olomouco „Sigma“ klubas, kuris svečiuose 2:3 nusileido „Nove Sady“ klubui. A. Dolžnikovas žaidė kėlinį ir po pertraukos buvo pakeistas, o tuo metu jo ekipa dar pirmavo 2:1, bet šią persvarą iššvaistė antrojo kėlinio pradžioje.

Čekijos taurės šešioliktfinalyje suklupo ir Nojaus Audinio ginamas „Teplice“ klubas, kuris svečiuose 1:2 pralaimėjo Brno „Zbrojovka“ klubui. Lietuvis šį mačą pradėjo ant suolo, o aikštėje pasirodė jau tik 90 minutę.

Roko Pukšto ginamas Splito „Hajduk“ klubas žengė į Kroatijos taurės aštuntfinalį, svečiuose 4:1 įveikdami „Koprivnica“ klubą.

Igoris Spiridonovas liko ant „Bryne“ klubo suolo, o vartininko klubas Norvegijos taurės šešioliktfinalyje 2:1 nugalėjo „Brattvag“ klubą.

Į Lenkijos taurės šešioliktfinalį pateko sporto direktoriaus Mindaugo Nikoličiaus klubas Lodzės „Widzew“, kuris išvykoje po baudinių serijos nugalėjo „Termalica B-B.“ klubą. Pagrindinis rungtynių laikas pasibaigė lygiu rezultatu 2:2, o išlyginamąjį įvartį „Widzew“ pelnė jau per pridėtą rungtynių laiką. Baudinių seriją „Widew“ laimėjo rezultatu 5:4.

