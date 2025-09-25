Augustinas Klimavičius pelnė pirmą įvartį Italijoje, Čekijos taurėje neliko klubų su lietuviais

Italijos „Serie C“ lygoje visas rungtynes žaidė lietuvių duetas – Motiejus Šapola ir Ernestas Gudelevičius, o jų ginamas „Siracusa“ klubas namuose 2:1 nugalėjo „Potenza“ klubą bei taip iškovojo pirmąją sezono pergalę ir atsidarė savo taškų sąskaitą.
Antroje Švedijos lygoje Tomas Kalinauskas žaidė 69 minutes, o lietuvio atstovaujamas „Kalmar“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Landskrona“ klubu.
Antroje Turkijos lygoje Modestas Vorobjovas žaidė visą mačą, bet lietuvio klubas „Istanbulspor“ svečiuose net 0:5 nusileido „Erokspor“ klubui.
Iš Čekijos taurės iškrito Artūro Dolžnikovo ginamas Olomouco „Sigma“ klubas, kuris svečiuose 2:3 nusileido „Nove Sady“ klubui. A. Dolžnikovas žaidė kėlinį ir po pertraukos buvo pakeistas, o tuo metu jo ekipa dar pirmavo 2:1, bet šią persvarą iššvaistė antrojo kėlinio pradžioje.
Čekijos taurės šešioliktfinalyje suklupo ir Nojaus Audinio ginamas „Teplice“ klubas, kuris svečiuose 1:2 pralaimėjo Brno „Zbrojovka“ klubui. Lietuvis šį mačą pradėjo ant suolo, o aikštėje pasirodė jau tik 90 minutę.
Roko Pukšto ginamas Splito „Hajduk“ klubas žengė į Kroatijos taurės aštuntfinalį, svečiuose 4:1 įveikdami „Koprivnica“ klubą.
Igoris Spiridonovas liko ant „Bryne“ klubo suolo, o vartininko klubas Norvegijos taurės šešioliktfinalyje 2:1 nugalėjo „Brattvag“ klubą.
Į Lenkijos taurės šešioliktfinalį pateko sporto direktoriaus Mindaugo Nikoličiaus klubas Lodzės „Widzew“, kuris išvykoje po baudinių serijos nugalėjo „Termalica B-B.“ klubą. Pagrindinis rungtynių laikas pasibaigė lygiu rezultatu 2:2, o išlyginamąjį įvartį „Widzew“ pelnė jau per pridėtą rungtynių laiką. Baudinių seriją „Widew“ laimėjo rezultatu 5:4.
