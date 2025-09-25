Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Sūduva“ išplėšė tašką Kaune

2025-09-25 07:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-25 07:52

Atidėtose 24-ojo turo Lietuvos futbolo A lygos rungtynėse susigrūmė čempionato lyderis „Kauno Žalgiris“ ir dviem laipteliais žemiau esanti Marijampolės „Sūduva“. Po įvartį antroje susitikimo dalyje pelniusios ekipos sužaidė lygiosiomis rezultatu 1:1 (0:0).

„Kauno Žalgiris“ ir Marijampolės „Sūduva | zalgiris.lt nuotr.

0

Nuo pat pirmųjų minučių rungtynių tempą aikštėje diktavo Eivino Černiausko auklėtiniai, tačiau smūgiai dažniausiai skriedavo šalia Igno Plūko ginamų vartų. Sūduviečiai įsidrasino tik sužaidus daugiau nei pusvalandį – kartą į Tomo Švedkausko ginamus vartus smūgiavo Titas Milašius, o netrukus bandymu atsakė žalgirietis Fiodoras Černychas.

Po pertraukos ilgai laukti įvarčio nereikėjo – 51-ąją minutę iš už baudos aikštelės tiksliai į viršutinį vartų kampą smūgiavo „Kauno Žalgirio“ ekipos futbolininkas Fabienas Ourega.

Visai netrukus rezultatą išlyginti galėjo Kota Sakurai, bet kamuolys prašvilpė visai greta virpsto.

82-ąją minutę raudoną kortelę prieš save išvydo aikštės šeimininkų saugas Divine‘as Naah.

Jau per arbitro kompensuotą laiką po perdavimo iš krašto pusiausvyrą atstatė ir marijampoliečiams tašką padovanojo Sidy Sanokho.

„Kauno Žalgiris“ su 64 taškais lieka turnyro lentelės viršūnėje, o „Sūduvos“ sąskaitoje – 50 taškų ir 3-ioji pozicija.

