  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

24-asis Pirmos lygos turas: „Tauro“ duobė ir išgąstis Panevėžyje

2025-09-24 17:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 17:15

Pirma lyga netrukus vainikuos savo laureatus. 24-ajame ture prie aukso medalių maksimaliai priartėjo Vilniaus rajono „TransINVEST“, o kitų prizinių vietų likimas gali spręstis paskutinėmis akimirkomis.

Kretingos „Minija“ ir Kauno rajono „Hegelmann“ B | Klubo nuotr.

Pirma lyga netrukus vainikuos savo laureatus. 24-ajame ture prie aukso medalių maksimaliai priartėjo Vilniaus rajono „TransINVEST", o kitų prizinių vietų likimas gali spręstis paskutinėmis akimirkomis.

0

Žaibiškai. „Visi žinome savo tikslą ir einame jo link“, – neskubėjo švęsti Marius Stankevičius. Jo į startinę sudėtį išleistas rezultatyviausias lygos žaidėjas Henry Chidera jau 23-ąją sekundę smeigė įvartį į Vilniaus BFA vartus, vėliau brazilas Cesinha pridėjo dublį, o „TransINVEST“ įsirašė įtikinamą pergalę prieš BFA ekipą – 3:0. Pašėlusį ritmą pagavę Vilniaus rajono futbolininkai jau kitą savaitę gali užsitikrinti nugalėtojų titulus. Nors iki pirmenybių pabaigos liko dar šeši turai, lyderiai nuo artimiausių konkurentų atsiplėšė jau 12 taškų.

Tauragės „Tauras“ dar prieš porą turų nuo lyderių atsilikinėjo tik 5 taškais ir turėjo tokį pat 5 taškų pranašumą prieš trečioje vietoje buvusį Klaipėdos „Neptūną“. Antras pralaimėjimas iš eilės tauragiškius nustūmė žemyn, apie auksą jau, ko gero, teks pamiršti. Savaitgalį „Tauro“ futbolininkai 0:1 krito Jonavoje. Nors svečiai turėjo ne vieną progą įmušti, vienintelis įvartis krito į jų vartus. 19-ąją min. „Jonavos“ gynėjas Augustas Dubickas po kampinio galva įgrūdo kamuolį į vartų tinklą.

Salto. „Neptūnas“ po dviejų mėnesių pertraukos sugrįžo ant antrojo laiptelio 1 tašku lenkdamas „Taurą“. Tokia sėkmė klaipėdiečiams galėjo ir nenusišypsoti, jei ne dramatiška mačo su Kėdainių „Nevėžiu“ atomazga. Namuose ilgai vargęs „Neptūnas“ iš pradžių 88 min. įgijo žaidėjo pranašumą po kėdainiečio Vakario Skibiniausko pašalinimo iš aikštės, o vėliau 92 min. išplėšė pergalę 1:0. Danielis Ilevbare įkirto į vartininko aikštelę ir vienu lietimu uždarė komandos draugo perdavimą. Savo 6-ąjį sezono įvartį nigerietis pažymėjo įspūdingu salto ir pateko į triumfuojančių komandos draugų glėbį.

Kur kas ramiau vienintelį mačo įvartį atšventė Vilniaus „Žalgiris“ B. Atkakliame žalgirietiškame derbyje su „Kauno Žalgiriu“ B vilniečiams dirigavo naujas vyriausiasis treneris Justinas Blažys. Jo vedami šeimininkai 87 min. išvedė vieną prieš vartus Patriką Matyžonoką. Lietuvos jaunimo (iki 21 metų) rinktinės puolėjas ramiai parito kamuolį šalia kauniečių vartininko Jurgio Mikšiūno – 1:0. „Sezoną pradėjome su kukliais lūkesčiais, o baigiame su kur kas didesniais“, – džiaugėsi J. Blažys. Jo auklėtiniai su 36 taškais rikiuojasi 6-oje vietoje.

Išgąstis. Sekmadienį vykusioje Panevėžio „Ekrano“ ir Jonavos „Be1“ komandų akistatoje nutiko šiurpokas incidentas. Pirmajame kėlinyje galvomis stipriai susidūrė „Ekrano“ vartininkas Giedrius Kvedaras ir jonaviečių puolėjas Williamas Akpanas. Pastarasis susidūrimo metu prarijo savo liežuvį ir galėjo uždusti, tačiau operatyviai suteikus pagalbą žaidėjas buvo išgelbėtas. G. Kvedarui taip pat teko lėkti į ligoninę, kur jam buvo susiūta prakirsta galva. Prie pirmojo laiko pridėjus net 17 min. „Ekranas“ spėjo užsidirbti raudoną kortelę, o mačą baigė devyniese – 83 min. už antrą įspėjimą buvo pašalintas Mantvydas Ežerskis. Jonaviečiai pranašumą išnaudojo – 3:1.

„Be1“ formaliai paspruko iš paskutinės vietos, nors turi vienodai taškų su „Šiauliais“ B. Pastarieji pirmadienį 0:1 nusileido „Panevėžio“ dubleriams. Rungtynių baigtį nulėmė patyrusio panevėžiečių gynėjo Andrejaus Karvatskio smūgis 87 min. Po šios dvikovos šiauliečiai ir jonaviečiai turi po 17 taškų, o panevėžiečiai – 20. Ši trijulė yra pagrindinė pretendentė kitąmet atsisveikinti su antruoju pagal pajėgumą divizionu.

Revanšas. Plungės „Babrungas“ atkeršijo Mažeikių „Atmosferai“ už apmaudžiai išsprūdusią pergalę pirmajame rate. Plungiškiai savo aikštėje 3:0 nepaliko šansų kaimynams. Brazilo Pedro Vianos jau 14-ąją min. pradėtą spurtą, 80-ąją min. užbaigė nigerietis Miko Dalha, prieš porą minučių pakilęs nuo atsarginių suolo. Pavasarį Mažeikiuose „Babrungas“ taip pat greit išsiveržė į priekį, bet pabaigoje praleido „Atmosferos“ dūrį. Lygiosios 1:1 tada kainavo du taškus, kurie plungiškiams dabar labai praverstų kovoje dėl medalių.

Ramiai savo taškus pasiėmė ir kita Žemaitijos atstovė Kretingos „Minija“. Portugalo Ricardo Rezende Freitas auklėtiniai savo aikštėje 2:0 pranoko Kauno rajono „Hegelmann“ dublerius. Nugalėtojų gretose 13-ąją min. pasižymėjo japonas Kakeru Gunji, kuriam tai buvo pirmasis sezono įvartis, ir 52 min. kretingiškis Deividas Pipiras.

