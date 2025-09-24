Šansas Lietuvai? Siūlo 64 komandų pasaulio futbolo čempionatą

Siūlymą didinti dalyvių skaičių pirmą kartą dar kovo mėnesį išsakė Urugvajaus futbolo federacija.
Antradienį A. Dominguezas susitiko su G. Infantino ir Argentinos bei Urugvajaus federacijų prezidentais, taip pat su Paragvajaus prezidentu Santiago Pena ir Urugvajaus prezidentu Yamandu Orsi. Tai buvo pirmasis kartas, kai CONMEBOL lyderiai šią idėją pateikė tiesiogiai FIFA vadovui.
„Mes tikime istoriniu 2030 metų pasaulio futbolo čempionatu! – socialiniame tinkle po susitikimo rašė CONMEBOL galva. – Ačiū, prezidente Gianni Infantino, kad priėmėte mus ir pasidalijote šia kelione link šimtmečio didžiausios futbolo šventės. Norime skatinti vienybę, kūrybiškumą ir drąsai svajoti. Nes kai futbolas priklauso visiems, šventė tampa tikrai pasaulinė.“
Pirmą kartą nuo 1998 m. pasaulio futbolo čempionatas bus plečiamas jau kitą vasarą, kai vietoj 32 komandų jame dalyvaus 48 rinktinės.
2030 m. pasaulio čempionatas bus istorinis – jį rengs šešios šalys trijuose žemynuose.
Urugvajus buvo pirmasis pasaulio futbolo čempionato šeimininkas 1930 m. ir turėtų surengti vienerias rungtynes. Taip pat turnyrą rengs Paragvajus, Argentina, Ispanija, Portugalija ir Marokas.
64 komandų turnyro formatas veikiausiai užtikrintų, kad visos 10 CONMEBOL narių patektų į pagrindinį turnyrą. Venezuela yra vienintelė valstybė Pietų Amerikoje, kuri niekada nedalyvavo pasaulio čempionate.
„Turime pasikartoti, kad tai negali būti tiesiog dar vienas renginys, negali būti tiesiog dar vienas pasaulio čempionatas. Tikime, kad tai – kartą per šimtmetį pasitaikanti proga, kai grupės etapo rungtynės vyktų Urugvajuje, Argentinoje ir Paragvajuje“, – sakė CONMEBOL vadovas A. Dominguezas.
Jeigu FIFA patvirtintų šį žingsnį, turnyre būtų sužaistos net 128 rungtynės – dvigubai daugiau nei 32 komandų turnyruose, rengtuose nuo 1998 iki 2022 metų.
UEFA prezidentas Aleksandras Čeferinas 64 komandų pasaulio čempionatą anksčiau pavadino „bloga idėja“.
Šio pasiūlymo kritikai teigia, kad tai smukdys futbolo kokybę turnyre ir sumenkins atrankos turnyrų vertę.
