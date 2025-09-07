Olandų trenerio žodžius girdėjęs Gineitis: „Dabar prisimins. Ir ilgam“

Nyderlandų komanda Dariaus ir Girėno stadione pirmavo 2:0 po Memphio Depay‘aus ir Quinteno Timberio įvarčių, tačiau tuomet išaušo lietuvių momentas.
Iš pradžių 36-ąją minutę idealų Justo Lasicko reidą įvarčiu pavertė G. Gineitis, o po 7 minučių jau Gvido perdavimą standartinės padėties metu uždarė Edvinas Girdvainis.
„Visada smagu mušti. Prieš metus mušiau Milanui, „Lazio“. Sekasi prieš geras komandas įvarčius mušti“, – po rungtynių kalbėjo G. Gineitis.
Prieš antrąjį lietuvių įvartį E. Girdvainis nubėgo prie G. Gineičio ir šiam pasakė, ką reikėtų daryti.
„Buvo planas, kad turėjome kelti prie tolimojo virpsto, bet Gvidui pasakiau, kad užmestų ties pirmu, o Upsto prašiau, kad mane pablokuotų. Viskas idealiai gavosi – Upstas pablokavo, Gvidas pakėlė ten, kur reikia, ir įbėgau“, – šyptelėjo gynėjas.
Prieš antrąjį įvartį vilkint rinktinės marškinėlius E. Girdvainis turėjo pokalbį su „Liverpool“ žvaigžde Virgilu van Dijku.
„Juokavo Van Dijkas, ataką prieš tai, sakė, kad dabar man įmuš. Sakau: „Gerai, pažiūrėsim“. Kitoje atakoje aš jam įmušiau“, – juokėsi Lietuvos rinktinės vidurio gynėjas.
Prieš mačą R. Koemanas nežinojo G. Gineičio vardo ir pavardės. Gvidas tai išgirdo.
„Manau, kad dabar prisimins. Ir ilgam. Žinos, kaip ištarti vardą ir pavardę“, – sakė 21-erių „Torino“ saugas, kuriam tai buvo jau ketvirtas įvartis atstovaujant rinktinei.
„Svarbiausia atsiminti žaidėją, ne jo vardą“, – jau po rungtynių, išgirdęs klausimą apie G. Gineitį, nedaugžodžiavo R. Koemanas.
Ir nors galiausiai buvo patirtas pralaimėjimas 2:3, sirgaliai dėkojo komandai lyg po saldžios pergalės. Tiesa, futbolininkai nebuvo tokie pozityvūs.
„Iš 0:2 grįžti į 2:2 pirmam kėliny – aišku, kad gerai. Pralaimėti olandams nėra taip skaudu, kaip prieš kokį San Mariną. Buvo, kas buvo ant sofos, kas niekada nežaidė futbolo, sakė, kad pralaimėsim 0:7 ar 0:8”, – kalbėjo G. Gineitis.
„Apmaudu... Visa komanda atidavė tiek daug jėgų. Atrodė, kad ir negalėdami stojomės ir kovojome. Buvome verti taškų šiandien prieš tokio lygio komandą“, – sakė E. Girdvainis.
„2:2, bent taškas – būtų smagu, bet pagal galimybes sužaidėme. Matote su kuo žaidžiame, kokios pavardės. Nėra taip lengva, kaip gali pasirodyti iš šono. Nei liūdime, nei džiaugiamės – pralaimėjimas yra pralaimėjimas“, – teigė vartininkas Edvinas Gertmonas.
Su 3 taškais Lietuvos rinktinė G atrankos grupėje yra ketvirtoje vietoje.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!