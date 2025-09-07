Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Olandų trenerio žodžius girdėjęs Gineitis: „Dabar prisimins. Ir ilgam“

2025-09-07 22:37 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 22:37

Nyderlandų rinktinės treneris Ronaldas Koemanas prieš rungtynes su Lietuva išskyrė „Torino“ klube žaidžiantį lietuvį, tačiau negalėjo įvardinti jo vardo ir pavardės. Nedaug trūko, kad Gvidą Gineitį olandas sapnuotų savo baisiausiuose košmaruose.

Gvidas Gineitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
19

Nyderlandų rinktinės treneris Ronaldas Koemanas prieš rungtynes su Lietuva išskyrė „Torino“ klube žaidžiantį lietuvį, tačiau negalėjo įvardinti jo vardo ir pavardės. Nedaug trūko, kad Gvidą Gineitį olandas sapnuotų savo baisiausiuose košmaruose.

REKLAMA
3

Nyderlandų komanda Dariaus ir Girėno stadione pirmavo 2:0 po Memphio Depay‘aus ir Quinteno Timberio įvarčių, tačiau tuomet išaušo lietuvių momentas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš pradžių 36-ąją minutę idealų Justo Lasicko reidą įvarčiu pavertė G. Gineitis, o po 7 minučių jau Gvido perdavimą standartinės padėties metu uždarė Edvinas Girdvainis.

REKLAMA
REKLAMA

„Visada smagu mušti. Prieš metus mušiau Milanui, „Lazio“. Sekasi prieš geras komandas įvarčius mušti“, – po rungtynių kalbėjo G. Gineitis.

REKLAMA

Futbolo superžvaigždžių vizitas Kaune: Lietuva – Nyderlandai
(19 nuotr.)
(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Futbolo superžvaigždžių vizitas Kaune: Lietuva – Nyderlandai

Prieš antrąjį lietuvių įvartį E. Girdvainis nubėgo prie G. Gineičio ir šiam pasakė, ką reikėtų daryti.

„Buvo planas, kad turėjome kelti prie tolimojo virpsto, bet Gvidui pasakiau, kad užmestų ties pirmu, o Upsto prašiau, kad mane pablokuotų. Viskas idealiai gavosi – Upstas pablokavo, Gvidas pakėlė ten, kur reikia, ir įbėgau“, – šyptelėjo gynėjas.

REKLAMA
REKLAMA

Prieš antrąjį įvartį vilkint rinktinės marškinėlius E. Girdvainis turėjo pokalbį su „Liverpool“ žvaigžde Virgilu van Dijku.

„Juokavo Van Dijkas, ataką prieš tai, sakė, kad dabar man įmuš. Sakau: „Gerai, pažiūrėsim“. Kitoje atakoje aš jam įmušiau“, – juokėsi Lietuvos rinktinės vidurio gynėjas.

Prieš mačą R. Koemanas nežinojo G. Gineičio vardo ir pavardės. Gvidas tai išgirdo.

„Manau, kad dabar prisimins. Ir ilgam. Žinos, kaip ištarti vardą ir pavardę“, – sakė 21-erių „Torino“ saugas, kuriam tai buvo jau ketvirtas įvartis atstovaujant rinktinei.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Svarbiausia atsiminti žaidėją, ne jo vardą“, – jau po rungtynių, išgirdęs klausimą apie G. Gineitį, nedaugžodžiavo R. Koemanas.

Ir nors galiausiai buvo patirtas pralaimėjimas 2:3, sirgaliai dėkojo komandai lyg po saldžios pergalės. Tiesa, futbolininkai nebuvo tokie pozityvūs.

„Iš 0:2 grįžti į 2:2 pirmam kėliny – aišku, kad gerai. Pralaimėti olandams nėra taip skaudu, kaip prieš kokį San Mariną. Buvo, kas buvo ant sofos, kas niekada nežaidė futbolo, sakė, kad pralaimėsim 0:7 ar 0:8”, – kalbėjo G. Gineitis.

REKLAMA

„Apmaudu... Visa komanda atidavė tiek daug jėgų. Atrodė, kad ir negalėdami stojomės ir kovojome. Buvome verti taškų šiandien prieš tokio lygio komandą“, – sakė E. Girdvainis.

„2:2, bent taškas – būtų smagu, bet pagal galimybes sužaidėme. Matote su kuo žaidžiame, kokios pavardės. Nėra taip lengva, kaip gali pasirodyti iš šono. Nei liūdime, nei džiaugiamės – pralaimėjimas yra pralaimėjimas“, – teigė vartininkas Edvinas Gertmonas.

Su 3 taškais Lietuvos rinktinė G atrankos grupėje yra ketvirtoje vietoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gytis Paulauskas | Klubo nuotr.
Gytis Paulauskas Slovakijoje pasižymėjo antrose rungtynėse iš eilės, Anglijos „Championship“ lygoje lietuvis liko ant suolo

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų