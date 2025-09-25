Julianas Alvarezas pelnė „hat-tricką“, o „Atletico“ įveikė „Rayo Vallecano“

Julianas Alvarezas rungtynių pradžioje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Atletico“ į priekį 1:0. Pepo Chavarria smūgiuotas kamuolys iš tolimos distancijos atsidūrė vartų tinkle ir rezultatas tapo lygus 1:1.
Alvaro Garcia antrajame kėlinyje pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir persvėrė rezultatą „Rayo Vallecano“ naudai 2:1.Netrukus J. Alvarezas antrą kartą šiame susitikime nukreipė kamuolį į vartus ir atstatė pusiausvyrą 2:2. Pastarasis rungtynių pabaigoje trečią kartą nuginklavo vartininką ir vėl „Atletico“ išsiveržė į priekį 3:2.
P. Chavarria pelnytas įvartis buvo devintasis „Rayo Vallecano“ gynėjo tikslus smūgis iš už baudos aikštelės ribų „La Liga“ pirmenybėse nuo 2022/2023 m. sezono.
„Atletico“ po 6 sužaistų rungtynių turi surinkęs 9 taškus ir rikiuojasi aštuntoje „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Rayo Vallecano“ su 5 taškais žengia keturioliktas.
