  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Julianas Alvarezas pelnė „hat-tricką“, o „Atletico“ įveikė „Rayo Vallecano“

2025-09-25 00:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-25 00:31

Madrido „Atletico“ klubas Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynėse 3:2 įveikė „Rayo Vallecano“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

0

Julianas Alvarezas rungtynių pradžioje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Atletico“ į priekį 1:0. Pepo Chavarria smūgiuotas kamuolys iš tolimos distancijos atsidūrė vartų tinkle ir rezultatas tapo lygus 1:1.

Alvaro Garcia antrajame kėlinyje pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir persvėrė rezultatą „Rayo Vallecano“ naudai 2:1.Netrukus J. Alvarezas antrą kartą šiame susitikime nukreipė kamuolį į vartus ir atstatė pusiausvyrą 2:2. Pastarasis rungtynių pabaigoje trečią kartą nuginklavo vartininką ir vėl „Atletico“ išsiveržė į priekį 3:2.

TAIP PAT SKAITYKITE:

P. Chavarria pelnytas įvartis buvo devintasis „Rayo Vallecano“ gynėjo tikslus smūgis iš už baudos aikštelės ribų „La Liga“ pirmenybėse nuo 2022/2023 m. sezono.

„Atletico“ po 6 sužaistų rungtynių turi surinkęs 9 taškus ir rikiuojasi aštuntoje „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Rayo Vallecano“ su 5 taškais žengia keturioliktas.

