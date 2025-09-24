Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Europos lyga

Europos lyga: „AS Roma“ įveikė „Nice“, „Dinamo“ pranoko „Fenerbahče“

2025-09-24 23:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 23:56

„AS Roma“ UEFA Europos lygos rungtynėse svečiuose 2:1 įveikė „Nice“ futbolininkus ir į savo sąskaitą įsirašė pirmąją pergalę.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„AS Roma" UEFA Europos lygos rungtynėse svečiuose 2:1 įveikė „Nice" futbolininkus ir į savo sąskaitą įsirašė pirmąją pergalę.

0

Gianluca Mancini pirmajame kėlinyje nukreipė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas užfiksavo nuošalę ir įvartis liko neįskaitytas.

Evanas Ndicka antrojo kėlinio pradžioje smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „AS Roma“ į priekį 1:0. G. Mancini vos po keleto minučių nuostabiu smūgiu padvigubino svečių pranašumą 2:0.

Teremas Moffi rungtynių pabaigoje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir sušvelnino susitikimo rezultatą 1:2, tačiau per likusį laiką „Nice“ išsigelbėti nepavyko.

Tuo tarpu kitame susitikime Stambulo „Fenerbahče“ svečiuose 1:3 nusileido Zagrebo „Dinamo“ futbolininkams.

Dionas Beljo pirmajame kėlinyje nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Dinamo“ į priekį 1:0. Netrukus Sebastianas Szymanski tiksliu smūgiu greitai atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

D. Beljo antrojo kėlinio pradžioje nuostabiu smūgiu vėl persvėrė rezultatą „Dinamo“ naudai 2:1. Monsefas Bakraras per pridėtą rungtynių laiką pasiuntė kamuolį į vartus ir įtvirtino Zagrebo ekipos pergalę 3:1.

