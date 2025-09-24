Europos lyga: „AS Roma“ įveikė „Nice“, „Dinamo“ pranoko „Fenerbahče“

Gianluca Mancini pirmajame kėlinyje nukreipė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas užfiksavo nuošalę ir įvartis liko neįskaitytas.
Evanas Ndicka antrojo kėlinio pradžioje smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „AS Roma“ į priekį 1:0. G. Mancini vos po keleto minučių nuostabiu smūgiu padvigubino svečių pranašumą 2:0.
Teremas Moffi rungtynių pabaigoje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir sušvelnino susitikimo rezultatą 1:2, tačiau per likusį laiką „Nice“ išsigelbėti nepavyko.
„AS Roma“ vyriausiasis treneris Gian Piero Gasperini laimėjo visas penkerias žaistas debiutines rungtynes Europos lygoje, kiekvienose iš jų buvo pelnyta bent po du įvarčius.
Tuo tarpu kitame susitikime Stambulo „Fenerbahče“ svečiuose 1:3 nusileido Zagrebo „Dinamo“ futbolininkams.
Dionas Beljo pirmajame kėlinyje nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Dinamo“ į priekį 1:0. Netrukus Sebastianas Szymanski tiksliu smūgiu greitai atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
D. Beljo antrojo kėlinio pradžioje nuostabiu smūgiu vėl persvėrė rezultatą „Dinamo“ naudai 2:1. Monsefas Bakraras per pridėtą rungtynių laiką pasiuntė kamuolį į vartus ir įtvirtino Zagrebo ekipos pergalę 3:1.
