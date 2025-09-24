Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Eze debiutinis įvartis padeda „Arsenal“ įveikti „Port Vale“ Anglijos „Carabao“ taurėje

2025-09-24 23:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 23:53

Londono „Arsenal“ Anglijos „Carabao“ taurės šešioliktfinalyje 2:0 nugalėjo trečioje pagal pajėgumą lygoje rungtyniaujančius „Port Vale“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

0

Eberechi Eze sužaidus septynias minutes tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir greitai išvedė „Arsenal“ į priekį 1:0. Tai buvo pirmasis pastarojo pelnytas įvartis vilkint „kanonierių“ ekipos marškinėlius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Leandro Trossardas rungtynių pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir įtvirtino „Arsenal“ ekipos pergalę rezultatu 2:0.

„Arsenal“ šiame susitikime iš viso atliko 11 smūgių, kai tuo tarpu „Port Vale“ – vos 3.

„Kanonieriai“ kitas rungtynes žais rugsėjo 28-ąją dieną, kai „Premier“ lygoje susitiks su „Newcastle United“ futbolininkais.

