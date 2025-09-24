Eze debiutinis įvartis padeda „Arsenal“ įveikti „Port Vale“ Anglijos „Carabao“ taurėje

Eberechi Eze sužaidus septynias minutes tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir greitai išvedė „Arsenal“ į priekį 1:0. Tai buvo pirmasis pastarojo pelnytas įvartis vilkint „kanonierių“ ekipos marškinėlius.
Leandro Trossardas rungtynių pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir įtvirtino „Arsenal“ ekipos pergalę rezultatu 2:0.
„Arsenal“ šiame susitikime iš viso atliko 11 smūgių, kai tuo tarpu „Port Vale“ – vos 3.
„Kanonieriai“ kitas rungtynes žais rugsėjo 28-ąją dieną, kai „Premier“ lygoje susitiks su „Newcastle United“ futbolininkais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!