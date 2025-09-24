Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Manchester City“ ir „Tottenham“ pergalingai žengė į kitą „Carabao“ taurės etapą

2025-09-24 23:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 23:42

„Manchester City“ klubas Anglijos „Carabao“ taurės šešioliktfinalyje 2:0 nugalėjo trečioje pagal pajėgumą lygoje rungtyniaujančius„Huddersfield“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Manchester City" klubas Anglijos „Carabao" taurės šešioliktfinalyje 2:0 nugalėjo trečioje pagal pajėgumą lygoje rungtyniaujančius„Huddersfield" futbolininkus.

0

Philas Fodenas puikiu smūgiu iš tolimos distancijos nuginklavo vartininką ir išvedė „Man City“ į priekį 1:0.

Savinho antrajame kėlinyje tiksliai nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir padvigubino pranašumą 2:0.

„Man City“ šiame susitikime iš viso atliko 17 smūgių, kai tuo tarpu „Huddersfield“ futbolininkai trigubai mažiau – 5.

„Man City“ artimiausias rungtynes žais rugsėjo 27-ąją dieną, kai „Premier“ lygoje stos į kovą su „Burnley“.

Tuo tarpu kitame susitikime Londono „Tottenham“ komanda 3:0 sutriuškino trečioje pagal pajėgumą lygoje rungtyniaujančius „Doncaster“ futbolininkus.

Joao Palhinha rungtynių pradžioje pasiuntė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir greitai išvedė „Tottenham“ į priekį 1:0.

Jay McGrathas vos po keletos minučių nukreipė kamuolį į savus vartus ir rezultatas tapo 2:0. 

Brennanas Johnsonas per pridėtą rungtynių laiką taip pat pridėjo savo įvartį ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.

„Tottenham“ kitas rungtynes žais rugsėjo 27-ąją dieną, kai „Premier“ lygos rungtynėse namuose priims „Wolves“.  

