„Manchester City“ ir „Tottenham“ pergalingai žengė į kitą „Carabao“ taurės etapą

Philas Fodenas puikiu smūgiu iš tolimos distancijos nuginklavo vartininką ir išvedė „Man City“ į priekį 1:0.
Savinho antrajame kėlinyje tiksliai nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir padvigubino pranašumą 2:0.
„Man City“ šiame susitikime iš viso atliko 17 smūgių, kai tuo tarpu „Huddersfield“ futbolininkai trigubai mažiau – 5.
„Man City“ artimiausias rungtynes žais rugsėjo 27-ąją dieną, kai „Premier“ lygoje stos į kovą su „Burnley“.
Tuo tarpu kitame susitikime Londono „Tottenham“ komanda 3:0 sutriuškino trečioje pagal pajėgumą lygoje rungtyniaujančius „Doncaster“ futbolininkus.
Joao Palhinha rungtynių pradžioje pasiuntė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir greitai išvedė „Tottenham“ į priekį 1:0.
Jay McGrathas vos po keletos minučių nukreipė kamuolį į savus vartus ir rezultatas tapo 2:0.
Brennanas Johnsonas per pridėtą rungtynių laiką taip pat pridėjo savo įvartį ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.
„Tottenham“ kitas rungtynes žais rugsėjo 27-ąją dieną, kai „Premier“ lygos rungtynėse namuose priims „Wolves“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!