TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Wayne’o Rooney išpažintis: jautriausiu metu nuo pražūties išgelbėjo žmona Coleen

2025-09-24 22:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 22:20

Wayne'as Rooney pripažino, kad be žmonos Coleen pagalbos šiuo metu jo tiesiog nebebūtų – futbolo legenda atvirai pasakojo apie kovą su alkoholio demonais pačiu sunkiausiu karjeros laikotarpiu.

Wayne'as Rooney | Scanpix nuotr.

Wayne'as Rooney pripažino, kad be žmonos Coleen pagalbos šiuo metu jo tiesiog nebebūtų – futbolo legenda atvirai pasakojo apie kovą su alkoholio demonais pačiu sunkiausiu karjeros laikotarpiu.

0

„Aš nuoširdžiai manau, kad jei Coleen nebūtų buvusi šalia, dabar būčiau miręs“, – W. Rooney kalbėjo Rio Ferdinando tinklalaidėje, pirmą kartą taip atvirai atskleisdamas asmeninį dugną, patirtą dar žaidžiant „Manchester United“ gretose.

Jis prisiminė laiką, kai dvi dienas iš eilės gerdavo, kol prisiversdavo vykti į treniruotę. Jis naudodavosi akių lašais ir kramtoma guma, kad paslėptų pasekmes, o vėliau vėl nerdavo į permainingą vakarėlių sūkurį.

W. Rooney neslėpė – gerti pradėdavo iš noro atsitraukti nuo spaudimo, tačiau galiausiai atsidūrė situacijoje, kai jautėsi vienišas, negalėjęs kreiptis pagalbos ir nenorėjęs savo sunkumų užkrauti artimiausiems.

„Coleen viską pamatė labai anksti, mokėjo laiku stabdyti, ar tiesiog būti šalia. Kartais erzindavo pastabos „nedaryk to, nedaryk ano“, bet ilgainiui supratau – ji saugo mano gyvenimą.“

Legendinis puolėjas prisipažino, kad nors viešumoje dažnai atrodė nepriekaištingas ir karjeros viršūnėje, viduje buvo labai arti prarajos:

„Buvo sunkus laikotarpis, bet Coleen ištraukė mane į dienos šviesą. Jei ne ji, nebūčiau čia.“

Po žaidėjo karjeros pabaigos W. Rooney ne tik pradėjo trenerio kelią, bet ir viešai kalba apie pagalbos svarbą tiems, kurie patiria priklausomybes bei ragina atvirai kalbėti apie savo problemas.

