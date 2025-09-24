Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Slotas pažėrė kritikos Ekitike dėl gautos raudonos kortelės rungtynėse prieš „Southampton“

2025-09-24 11:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 11:25

„Liverpool“ klubas Anglijos „Carabao“ taurės rungtynėse 2:1 įveikė „Southampton“ futbolininkus ir žengė į kitą etapą. „Raudonųjų“ vyriausiasis treneris Arne Slotas po šio susitikimo pyko dėl Hugo Ekitike užsidirbtos raudonos kortelės, kadangi puolėjas turės praleisti savaitgalį vyksiantį „Premier“ lygos susitikimą su „Crystal Palace“.

Hugo Ekitike | Scanpix nuotr.

„Liverpool“ klubas Anglijos „Carabao“ taurės rungtynėse 2:1 įveikė „Southampton“ futbolininkus ir žengė į kitą etapą. „Raudonųjų“ vyriausiasis treneris Arne Slotas po šio susitikimo pyko dėl Hugo Ekitike užsidirbtos raudonos kortelės, kadangi puolėjas turės praleisti savaitgalį vyksiantį „Premier“ lygos susitikimą su „Crystal Palace“.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai buvo nereikalinga ir kvaila, nes reikia kontroliuoti savo emocijas. Žinau, kaip yra sunku būti devintuoju numeriu, kai gynėjas tam tikru mastu gali daryti, ką nori. Visgi visada geriausia yra kontroliuoti emocijas. Jei negali, daryk taip, kad negautum geltonos kortelės.

REKLAMA
REKLAMA

Pasakiau jam, kad jei jis Čempionų lygos finale 87-ąją minutę įmuštų įvartį įveikęs tris varžovus ir tiesiai į viršutinį vartų kampą, galbūt suprasčiau, kad jis nori parodyti, kad viskas sukosi aplink jį, ką jis padarė. Visgi esu senamadiškas, man 47-eri ir esu senas“, – teigė strategas.

REKLAMA

H. Ekitike užsidirbo antrą geltoną kortelę, kuri virto į raudoną kortelę, švęsdamas savo pelnytą įvartį ir buvo priverstas palikti aikštę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų