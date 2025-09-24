Slotas pažėrė kritikos Ekitike dėl gautos raudonos kortelės rungtynėse prieš „Southampton“

„Tai buvo nereikalinga ir kvaila, nes reikia kontroliuoti savo emocijas. Žinau, kaip yra sunku būti devintuoju numeriu, kai gynėjas tam tikru mastu gali daryti, ką nori. Visgi visada geriausia yra kontroliuoti emocijas. Jei negali, daryk taip, kad negautum geltonos kortelės.
Pasakiau jam, kad jei jis Čempionų lygos finale 87-ąją minutę įmuštų įvartį įveikęs tris varžovus ir tiesiai į viršutinį vartų kampą, galbūt suprasčiau, kad jis nori parodyti, kad viskas sukosi aplink jį, ką jis padarė. Visgi esu senamadiškas, man 47-eri ir esu senas“, – teigė strategas.
H. Ekitike užsidirbo antrą geltoną kortelę, kuri virto į raudoną kortelę, švęsdamas savo pelnytą įvartį ir buvo priverstas palikti aikštę.
Hugo Ekitike forgot that he had already received a yellow card and took off his shirt right after scoring a goal.— Epic Red Cards (@epicredcards) September 23, 2025
A moment later, he looked at the second yellow cardboard box and flew off the field. 😂😂😂😂😂😂
pic.twitter.com/9K8WBGTp2A
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!