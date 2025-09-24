K.Nacickaitė-Van Der Horst: jaučiame alkį pergalėms ir geriausiam krepšiniui

Iki mačo savo komentarais dalinasi krepšininkė Kamilė Nacickaitė-Van Der Horst ir sporto komentatorius Agnius Atstopas.
Rungtynes taip pat kviečiama sekti ir internetu: „Tango Basket“ - Vilniaus „Kibirkštis“. Moterų Eurolygos atrankos rungtynės | TV3 Play
Pirmosios rungtynės prieš „Tango Basket“ praėjusią savaitę baigėsi „Kibirkšties“ pergale. Vedamos K.Nacickaitės-Van Der Horst, lietuvės prancūzes įveikė rezultatu 75:64.
„Jautėme tikrai labai didelį palaikymą, susirinko nemažai žmonių. Atrodo, kad mus užvedė visa arena, o mes – ją atgal. Gausus palaikymas tikrai įdėjo didelį indėlį į mūsų pergalę namuose“, – prieš atsakomąsias rungtynes sako krepšininkė.
Anot jos, dabar visas komandos dėmesys skiriamas gynybai: „Dirbame ant jų derinių, ties gynybos klausimais – šiuo metu mums tai aktualiausia. Ten žaisti bus sunku – bus daug žiūrovų, reikės neprarasti koncentracijos.“
K.Nacickaitės-Van Der Horst teigimu, „Kibirkšties“ patekimas į Eurolygą būtų itin svarbus ne tik klubui, bet ir visam moterų krepšiniui.
„Eurolyga – visai kitas lygis. Ten susirenka labai geros komandos, kurios žaisti prieš mus atvažiuotų ir į Lietuvą. Manau, kad galimybė stebėti aukščiausio lygio varžybas daug reikštų ir pačioms moterims, ir Lietuvos žiūrovams, sirgaliams“, – įsitikinusi ji.
Būtent tai, anot Kamilės, veda komanda į priekį ir prieš šio vakaro rungtynes.
„Mes esame išalkusios! Norisi atvežti Eurolygą į Lietuvą, nes tai buvo taip seniai. Jaučiame alkį pergalėms ir geriausiam krepšiniui, kurį galėtume atvežti į Lietuvą“, – sako ji.
Kartu su buvusia „Kibirkšties“ krepšininke Rima Valentiene rungtynes komentuojantis sporto komentatorius A,Atstopas džiaugiasi, kad aukščiausio lygio tarptautiniu klubiniu moterų krepšiniu galėjome mėgautis jau praėjusių rungtynių metu.
„To nematėme nuo 2014 metų, kada Lietuvos moterų krepšinio klubas pastarąjį kartą ir rungtyniavo Eurolygoje. Vienuolikos metų tokio lygio rungtynių laukimas šią Eurolygos atranką daro dar svarbesne ir saldesne“, – sako jis.
Agniaus teigimu, dabar svarbiausia pamiršti 11 taškų pranašumą praėjusiose rungtynėse – serijoje iš dviejų rungtynių, Buržo mieste komandos žais tiesiog antrąją rungtynių dalį.
„Ši komanda Prancūzijos žiniasklaidai pažadėjo revanšą reikiamu skirtumu. Mūsiškėms bus labai svarbu tinkamai susitvarkyti su psichologija, ir bet kokį rungtynių svarbos ar kitokį spaudimą iš išorės paversti papildomu kovingumu ir energija. Vertinant abiejų komandų galimybes žengti į grupių etapą, šiuo metu jie yra apylygiai. Vienoje pusėje – didesnė tokio lygio rungtynių patirtis, namų arena lemiamose rungtynėse ir sirgalių minia, kitoje – neišmatuojamas Eurolygos alkis, maksimalus kovingumas ir išprotėjusios širdys“, – sako sporto komentatorius.
Anot A.Atstopo, nors dažnai sakoma, kad krepšinis prasideda nuo gynybos, sėkmingai užpuolus ir gintis tampa lengviau. Žiūrovai tuo įsitikinti galėjo jau pirmosiose rungtynėse, kai gerai užduota „Kibirkšties“ energija pradžioje buvo vystoma iki pat ketvirto kėlinio. Buvome liudininkai to, kaip keli sėkmingi epizodai komandai užaugino sparnus – tiek sėkmingam puolimui, tiek gynybai.
„Pirmajame serijos mače vilnietės puikiai atrodė ketvirtajame kėlinyje, kuomet į „ketvirtojo numerio“ poziciją buvo pastumta Gabija Meškonytė – žaidimas tapo greitesnis, gyvesnis. Čia gynyboje buvo rizikuojama, tačiau prancūzės taip ir neprisitaikė. Galime būti tikri, kad ketvirtas kėlinys varžovių trenerių štabe per savaitę buvo analizuojamas daugiausiai – prancūzės norės būti pasiruošusios“, – prideda A.Atstopas.
Kaip pastebi sporto komentatorius, šių rungtynių metu didžiausios iniciatyvos galime tikėtis iš labiausiai patyrusių žaidėjų: Kamilės Nacickaitės-Van der Horst bei Giedrės Labuckienės.
„Manau, kad žvelgdamos į pirmųjų rungtynių chronologiją, prancūzės bus pasiruošusios Kamilės tolimų metimų fejerverkui, tačiau tokios patirties žaidėjai daugelis gynybinių schemų paprasčiausiai neveikia. Kamilei nereikia daug erdvės kamuolio išsimetimui, nereikia ir itin patogios pozicijos tam – ji gali bausti gavusi menkiausią šansą“, – atkreipia dėmesį A.Atstopas.
Taip pat jis išskiria serbę Andželiną Radič, galinčią ne tik sėkmingai plėsti aikštelę, bet ir puikiai darbuotis gynyboje, periminėti kamuolius, taip pat – iniciatyvos dažnai norinčią imtis Zaay Green bei galvos skausmu varžovėms tapusią Gabiją Meškonytę.
Kalbėdamas apie Buržo ekipą, sporto komentatorius išskiria Dramblio Kaulo Kranto ir Prancūzijos pilietybes turinti vidurio puolėja Kariatą Diaby, kuri net FIBA yra pristatoma kaip viena didžiausių atrankos žvaigždžių.
„Gerą sportinę formą pirmose rungtynėse rodė ir Marie-Paule Foppossi, kurios aktyvumas ir sėkmingas žaidimas leido tiek rungtynių pradžioje pasivyti puikiai mačą pradėjusias mūsiškes, tiek ir vėliau kėlė nemenkų problemų vilniečių gynybai. Žinoma, pavojinga yra ir Maeva Djaldi Tabdi – tai viena svarbiausių naujokių Buržo ekipoje, tačiau išskirti norėčiau ir Alix Duchet, kuri mėgsta pati žaisti su kamuoliu, kurtis progas ir atakuoti po driblingo“, – sako jis.
Kaip teigia A.Atstopas, Buržo miestas nuo seno garsėja moterų krepšinio palaikymo tradicijomis, tad trečiadienį galime tikėtis karštos atmosferos.
„Be jau minėtos psichologijos, labai svarbus bus ir rungtynių tono uždavimas jų pradžioje. Svarbu neleisti prancūzėms mėgautis žaidimu, stabdyti kamuolio judėjimą ir pajusti tos namų arenos kuriamos laisvės. Krepšinį žaidžia ne pavardės ir kontraktai, o charakteriai ir širdys. Žinant Vilių Stanišauską bei visą trenerių štabą ir žaidėjų charakterius, galime būti tikri, kad komanda atiduos viską, kas jos valioje. O mums belieka tikėti ir mėgautis kartu su visa Lietuva“, – rungtynėms kviečia sporto komentatorius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!