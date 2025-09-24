Jose Mourinho teigia, jog pasirinko „Benfica“ ne dėl pinigų: „Daugiau uždirbčiau sėdėdamas namuose“

„Jei likčiau namuose iki liepos, uždirbčiau daugiau nei dirbdamas „Benficoje“. Tai paprasta“, – sakė J. Mourinho spaudos konferencijoje po pirmųjų savo rungtynių vadovaujant vienam iš Portugalijos grandų.
Strategas neslėpė, kad grįžimas – ne apie pinigus, o apie iššūkius, emocijas ir galimybę treniruoti elitinį klubą.
„Man dar nesinori likti namuose – mane motyvuoja konkurencija, rizika, kovos dėl titulų. Čia uždirbsiu mažiau negu sėdėdamas Londone su šeima, bet gyvenime yra svarbesnių dalykų už pinigus.“
J. Mourinho neseniai buvo atleistas iš Stambulo „Fenerbahče“, o pagal susitarimą jis galėjo gauti didesnę išeitinę išmoką, jei nebūtų pradėjęs darbo kitoje komandoje.
„Taip, galėčiau tiesiog būti namie ir gauti didesnes pajamas, bet man reikia iššūkių ir futbolo – tą pasirinkau sąmoningai“, – pripažino J. Mourinho.
Sugrįžimas „Benfica“ gretose J. Mourinho nesusiklostė sėkmingai. Praleidusi įvartį jau per pridėtą laiką „Benfica“ rungtynes su „Rio Ave“ baigė lygiosiomis 1:1.
