TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Jose Mourinho teigia, jog pasirinko „Benfica“ ne dėl pinigų: „Daugiau uždirbčiau sėdėdamas namuose“

2025-09-24 11:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 11:04

Jose Mourinho atvirai pripažino, jog sprendimas tapti Lisabonos „Benfica“ vyriausiuoju treneriu jam – ne pats pelningiausias.

Jose Mourinho | Scanpix nuotr.

Jose Mourinho atvirai pripažino, jog sprendimas tapti Lisabonos „Benfica“ vyriausiuoju treneriu jam – ne pats pelningiausias.

„Jei likčiau namuose iki liepos, uždirbčiau daugiau nei dirbdamas „Benficoje“. Tai paprasta“, – sakė J. Mourinho spaudos konferencijoje po pirmųjų savo rungtynių vadovaujant vienam iš Portugalijos grandų.

Strategas neslėpė, kad grįžimas – ne apie pinigus, o apie iššūkius, emocijas ir galimybę treniruoti elitinį klubą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Man dar nesinori likti namuose – mane motyvuoja konkurencija, rizika, kovos dėl titulų. Čia uždirbsiu mažiau negu sėdėdamas Londone su šeima, bet gyvenime yra svarbesnių dalykų už pinigus.“

J. Mourinho neseniai buvo atleistas iš Stambulo „Fenerbahče“, o pagal susitarimą jis galėjo gauti didesnę išeitinę išmoką, jei nebūtų pradėjęs darbo kitoje komandoje.

„Taip, galėčiau tiesiog būti namie ir gauti didesnes pajamas, bet man reikia iššūkių ir futbolo – tą pasirinkau sąmoningai“, – pripažino J. Mourinho.

Sugrįžimas „Benfica“ gretose J. Mourinho nesusiklostė sėkmingai. Praleidusi įvartį jau per pridėtą laiką „Benfica“ rungtynes su „Rio Ave“ baigė lygiosiomis 1:1.

