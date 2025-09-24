Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Eurolyga pristatė naują pagrindinį rėmėją

2025-09-24 10:29 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-24 10:29

Naujuoju pagrindiniu Eurolygos rėmėju tapo Abu Dabio kultūros ir turizmo departamentas bei oro linijų bendrovė „Etihad Airways“.

Eurolyga pristatė rėmėją (Euroleague.net)

0

Lyga ir naujieji partneriai sudarė ketverių metų kontraktą, o prekės ženklai „Experience Abu Dhabi“ ir „Etihad Airways“ bus matomi tiek Eurolygos, tiek Europos taurės rungtynių metu.

Eurolygos generalinis direktorius Paulius Motiejūnas išskyrė šios naujos partnerystės svarbą tolimesniam lygos vystymuisi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Džiaugiamės galėdami paskelbti apie šias partnerystes, kurios įkūnija mūsų siekį plėtoti krepšinio sportą ir puoselėti reikšmingus globalius ryšius per sportą. Prisijungus „Experience Abu Dhabi“ ir „Etihad Airways“, tikimės sukurti nepamirštamas patirtis mūsų sirgaliams ir dar labiau sustiprinti lygos tarptautinį žinomumą“, – kalbėjo lietuvis

Partnerystė taip pat apima skaitmeninę sritį, kurioje numatyta plačiai integruoti prekės ženklus Eurolygos krepšinio platformose ir kurti išskirtinį bendrą turinį. Gerbėjai taip pat gali tikėtis daugybės novatoriškų iniciatyvų, kurių tikslas – stiprinti įsitraukimą, plėsti varžybų pasaulinį mastą ir priartinti žiūrovus prie žaidimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

