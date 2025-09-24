Eurolyga pristatė naują pagrindinį rėmėją

Lyga ir naujieji partneriai sudarė ketverių metų kontraktą, o prekės ženklai „Experience Abu Dhabi“ ir „Etihad Airways“ bus matomi tiek Eurolygos, tiek Europos taurės rungtynių metu.
Eurolygos generalinis direktorius Paulius Motiejūnas išskyrė šios naujos partnerystės svarbą tolimesniam lygos vystymuisi.
„Džiaugiamės galėdami paskelbti apie šias partnerystes, kurios įkūnija mūsų siekį plėtoti krepšinio sportą ir puoselėti reikšmingus globalius ryšius per sportą. Prisijungus „Experience Abu Dhabi“ ir „Etihad Airways“, tikimės sukurti nepamirštamas patirtis mūsų sirgaliams ir dar labiau sustiprinti lygos tarptautinį žinomumą“, – kalbėjo lietuvis
Partnerystė taip pat apima skaitmeninę sritį, kurioje numatyta plačiai integruoti prekės ženklus Eurolygos krepšinio platformose ir kurti išskirtinį bendrą turinį. Gerbėjai taip pat gali tikėtis daugybės novatoriškų iniciatyvų, kurių tikslas – stiprinti įsitraukimą, plėsti varžybų pasaulinį mastą ir priartinti žiūrovus prie žaidimo.
