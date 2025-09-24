Jake’o Paulo ir Gervonta Daviso akistata: milžiniškas ūgio skirtumas ir brangios lažybos

Prieš lapkričio 14 d. vyksiančią kovą J. Paulas ir G. Davisas scenoje surengė žodžių dvikovą, o galiausiai stojo akis į akį, bet jeigu tiksliau – veidas į krūtinę, turint omenyje daugiau nei 20 cm ūgio persvarą, kurią „YouTube“ žvaigždė turi prieš varžovą, pastarąjį kartą kovojusį 135 svarų kategorijoje.
Prieš šį susitikimą „Most Valuable Promotions“ generalinis direktorius Nakisa Bidarianas atskleidė taisykles, pagal kurias bus rengiama J. Paulo ir G. Daviso kova Majamyje.
Dvikova vyks su maksimaliu 195 svarų svorio limitu, bus kovojama 10 raundų po tris minutes. Kovotojai dėvės 12 uncijų pirštines ir nors kova yra parodomoji ir patvirtinta Floridos atletikos komisijos, N. Bidarianas patvirtino, kad prie ringo dirbs trys teisėjai, kurie vertins kovą tuo atveju, jei ji nesibaigs anksčiau laiko.
Įprastai parodomosiose kovose nugalėtojas neskelbiamas, tačiau akivaizdu, kad J. Paulas ir G. Davisas šį kartą nori sukelti didesnį susidomėjimą, ypač žinant, kad dvikovą tiesiogiai rodys „Netflix“.
Kad ir koks bus rezultatas, į oficialius kovotojų rekordus jis nebus įtrauktas, nes ši kova nelaikoma profesionalia.
Ši akistata taps dar vienu J. Paulo šou – anksčiau jis nugalėjo 58-erių Mike’ą Tysoną, o vėliau užtikrintai įveikė Julio Cesarą Chavezą jaunesnįjį.
Tuo tarpu D. Davisas siekia atsitiesti po lygiosiomis pasibaigusios kovos su Lamontu Roachu. Iš pradžių tikėtasi, kad jis rengs revanšą prieš tą patį varžovą, tačiau vietoje to pasirinko kovą su J. Paulu lapkritį.
Nors kovotojai greičiausiai uždirbs solidžius honorarus, tačiau jie dar labiau pakėlė statymus, susilažinę iš 2 mln. JAV dolerių.
Lažybos įvyko po to, kai „streameris“ Adinas Rossas, pasirodęs spaudos konferencijoje, pabandė padidinti ankstesnį su G. Davisu sutartą statymą. Anksčiau jie buvo sutarę dėl 200 tūkst. JAV dolerių.
„Labai tave gerbiu, Gervonta, bet noriu su tavimi susilažinti, – sakė A. Rossas. – Statysiu už Jake’ą. Lažinkimės iš 250 tūkst.“
G. Davisas nė nemirktelėjo ir iš karto pasiūlė dar daugiau.
„Darykime tai iš 500 tūkst.“, – atsakė G. Davisas.
Šis skaičius kiek išgąsdino A. Rossą, kuris nenorėjo tiek rizikuoti, bet jis užnugaryje turėjo J. Paulą. Pastarasis ne tik palaikė, bet ir pasiūlė dar didesnę sumą.
„Lengva. Statykime milijoną, – tarė J. Paulas. – Lengvas darbas.“
Ir vėl G. Davisas sutiko, o tuomet dar pridūrė: „Padarykime tai iš 2 milijonų“.
J. Paulas iš karto priėmė lažybas ir paklausė A. Rosso, ką jie planuoja nusipirkti, kai jis laimės kovą.
G. Davisas savo ruožtu konkrečių planų neatskleidė, bet užsiminė, kad dalį pinigų galėtų paaukoti labdarai. Tikrai ne visus, kas sukėlė daugiausiai juoko per visą spaudos konferenciją.
„2 milijonai? Net negaliu pasakyti, ką nusipirkčiau, nes visi mane už tai užsipultų, – juokėsi G. Davisas. – Todėl patylėsiu. Galbūt paaukosiu. Bet tikrai ne 2 milijonus. Aš iš geto, nedarysiu to. Duosiu kažką, bet tikrai ne visą sumą. Nesu toks turtingas.“
G. Davisas net bandė susilažinti su J. Paulo verslo partneriu N. Bidarianu, bet šis atsisakė priimti bet kokį statymą.
Kovotojai dar kartą stos į akistatą Majamyje, kai antradienį dalyvaus dar vienoje spaudos konferencijoje.
