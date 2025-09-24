Pirmoje akistatoje Lietuvos futsal rinktinė turėjo pripažinti ukrainiečių pranašumą

Pirmoje dvikovoje Dentinho treniruojama Lietuvos rinktinė 0:7 (0:4) pripažinti ukrainiečių pranašumą. Atsakomosios rungtynės Jonavoje bus žaidžiamos trečiadienį nuo 19 valandos. Įėjimas į jas nemokamas, tiesioginė transliacija bus pasiekiama LRT.lt.
Antradienio susitikime lietuviai jau anksti turėjo vytis varžovus, kai po rikošeto kamuolys įskriejo į Karolio Čirbos ginamus vartus. Dar po poros minučių lietuviai praleido ir antrąjį įvartį.
Po to žaidimas kiek aprimo, tiesa, ukrainiečiai dar dviem smūgiais padidino savo pranašumą. Tuo tarpu geriausias progas Lietuvos rinktinės gretose turėjo Artūras Juchno ir Vladimiras Derendiajevas, tačiau jų smūgiai praskriejo visiškai greta ukrainiečių vartų.
Antro kėlinio metu žaidimas jau buvo kiek ramesnis, visgi ir jo metu ukraniečiai pelnė dar tris įvarčius, įtvirtino savo persvarą ir iškovojo pergalę.
Primename, kad šios rungtynės yra dalis pasirengimo jau sausio mėnesį Lietuvoje, Latvijoje ir Slovėnijoje vyksiančiam UEFA Europos futsal čempionatui, kuriame žais tiek Lietuvos, tiek ir Ukrainos rinktinės.
Likęs Lietuvos rinktinės rugsėjo tvarkaraštis
Rugsėjo 24 diena (trečiadienis)
19.00 val. Lietuva – Ukraina
