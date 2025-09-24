Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Pacers“ papildė nemažai patirties sukaupęs gynėjas

2025-09-24 08:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-24 08:30

Indianos „Pacers“ sudarė vienerių metų kontraktą su laisvuoju agentu Monte Morrisu.

M.Morrisas keliasi į Indianą (Scanpix nuotr.)

Indianos „Pacers“ sudarė vienerių metų kontraktą su laisvuoju agentu Monte Morrisu.

0

30 metų 191 cm ūgio gynėjas praėjusiame sezone atstovavo Fynikso „Suns“ ir Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) per 13 minučių pelnė 5,2 taško, atkovojo 1,5 kamuolio ir atliko 1,6 rezultatyvaus perdavimo.

Didžiąją dalį karjeros M.Morrisas praleido Denverio „Nuggets“, kur žaidė nuo 2017 iki 2022 metų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

