„Pacers“ papildė nemažai patirties sukaupęs gynėjas

30 metų 191 cm ūgio gynėjas praėjusiame sezone atstovavo Fynikso „Suns“ ir Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) per 13 minučių pelnė 5,2 taško, atkovojo 1,5 kamuolio ir atliko 1,6 rezultatyvaus perdavimo.
Didžiąją dalį karjeros M.Morrisas praleido Denverio „Nuggets“, kur žaidė nuo 2017 iki 2022 metų.
Free agent guard Monte Morris has agreed to a one-year deal with the Indiana Pacers, Andy Shiffman and Mark Bartelstein of @PrioritySports tell ESPN. Entering his ninth NBA season, Morris provides backcourt depth to the Pacers. pic.twitter.com/eus9ogPcM4— Shams Charania (@ShamsCharania) September 23, 2025
