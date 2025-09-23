Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

ESPN reitinge – ūgtelėjusi J.Valančiūno pozicija

2025-09-23 23:25 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-23 23:25

Sporto žiniasklaidos gigantas ESPN paskelbė naują Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žaidėjų reitingą, kuriame paviešintos pozicijos nuo 51 iki 100 vietos.

J.Valančiūnas pagerino poziciją (BNS nuotr.)

0

Čia yra ir lietuvis Jonas Valančiūnas. Denverio „Nuggets“ centras iš pernai užimtos 91 pozicijos kilo iki 87-osios.

Gerokai kilstelėjo Draymondas Greenas, pernai buvęs 66-as, o dabar 51-as. 18-metis pirmasis šaukimas Cooperis Flaggas yra 52-as, Paulas George‘as iš 21-os pozicijos krito į 54-tą, Isaiah Hartensteinas iš 88-osios kilo į 56-ąją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

66-as liko Deni Avdija, 80-as DeMaras DeRozanas (pernai buvo 45-as), 91-as – Jrue Holiday‘us (pernai 36-as), šimtuką uždarė R.J.Barrettas (pernai 53-as).

33 metų 211 cm ūgio centras iš Lietuvos į Sakramentą atvyko vasarį, o statistika „Kings“ siekė 8,7 taško, 7 atkovotus kamuolius ir 1,8 rezultatyvaus perdavimo per 17 minučių.

