  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Sh.Nashas grįžta į „Suns“

2025-09-23 10:22 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-23 10:22

Buvęs Fynikso „Suns“ krepšininkas Steve'as Nashas grįžta į komandą. Paskelbta, kad kanadietis tapo vyresniuoju patarėju.

S.Nashas dirbs Fynikso klube (Scanpix nuotr.)

Buvęs Fynikso „Suns“ krepšininkas Steve'as Nashas grįžta į komandą. Paskelbta, kad kanadietis tapo vyresniuoju patarėju.

0

„Nashas buvo nuostabus žaidėjas ir puikiai atspindi, kas yra „Suns“, – socialiniuose tinkluose rašė klubo savininkas Matas Ishbia. – Jo kovingumas, tvirtybė ir nugalėtojo mentalitetas anksčiau apibrėžė mūsų organizaciją ir džiaugiuosi galėdamas pasidalinti žinia, kad Steve’as oficialiai prisijungia prie „Suns“ kaip vyresnysis patarėjas. Jis padės formuoti mūsų ateitį daugelį metų į priekį.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

S.Nashas savo karjeros viršūnę pasiekė būtent Fynikse, kur 2005 ir 2006 metais laimėjo du iš eilės Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) MVP titulus. Aštuonis kartus „Visų žvaigždžių“ rungtynėse dalyvavęs kanadietis 2018 metais buvo įtrauktas į šlovės muziejų.

51-erių specialistas taip pat yra treniravęs Bruklino „Nets“ komandą daugiau nei du sezonus (2020–2022 m.), per kuriuos iškovojo 94 pergales ir patyrė 67 pralaimėjimus. Jo era Brukline baigėsi po prastos 2022–2023 m. sezono pradžios (2/5).

„Suns“ praėjusį sezoną užbaigė su 36/46 pergalių ir pralaimėjimų balansu.

