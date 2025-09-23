Eurolygos klubai: solidūs „Anadolu Efes“ ir „AS Monaco“, abejonės dėl serbų bei naujokų darbai

Stambulo „Anadolu Efes“
Liko komandoje: Shane‘as Larkinas, Rodrigue‘as Beaubois, PJ.Dozieris, Rolandas Šmitas, Burakcanas Yildizli, Ercanas Osmani, Erkanas Yilmazas, Vincentas Poirier.
Naujokai: Jordanas Loydas, Šehmusas Hazeras, Nickas Weileris-Babbas, Isaia Cordinier, Cole‘as Swideris, Davidas Mutafas, Kai‘us Jonesas, Georgios Papagiannis, Brice‘as Dessertas.
Vyr. treneris: Igoris Kokoškovas.
Svarbiausias žaidėjas: Sh.Larkinas lieka tuo krepšininku, į kurį kryps komandos draugų žvilgsniai. Netrukus 33-ąjį gimtadienį švęsiantis gynėjas jau tikrai patenka į veteranų kategoriją, tačiau lieka vienu iš svarbiausių krepšininkų savo ekipoje. Praėjęs sezonas Sh.Larkinui (11,7 tšk.) buvo pats nerezultatyviausias per visus aštuonis sezonus, kiek jis rungtyniauja Eurolygoje. Ne veltui „Anadolu Efes“ vadovai papildė gynėjų grandį, kur Sh.Larkinas turės daugiau pagalbos, tačiau neabejotinai lemiamu metu kamuolys bus jo rankose.
„X faktorius“: I.Cordinier pirmą kartą Eurolygoje žaidė ne Bolonijos „Virtus“ ekipoje, kur praleido trejus metus. Praėjęs sezonas jam buvo proveržio – 12 taškų ir 13,6 naudingumo balo. Prancūzas buvo žinomas kaip patikimas gynybos žaidėjas, kuris puolime buvo mažai pastebimas, tačiau 2024–2025 m. sezone parodė savo kitokį veidą. „Anadolu Efes“ su šiuo žaidėju sieja dideles viltis, ką byloja ir jo daugiau nei 1,2 mln. eurų atlyginimas. Pozityvo neįkvėpė I.Cordinier blankus pasirodymas Europos čempionate, kur taip pat į jį buvo dėtos didelės viltys, bet sužibėti puolime jam nepavyko. Taip pat I.Cordinier dabar turės nemažai konkurencijos gynėjų grandyje, kur dar yra Sh.Larkinas, N.Weileris-Babbas, J.Loydas ir veteranas R.Beaubois. Pažiūrėsime, ar I.Cordinier vidurkiai vėl bus dviženkliai, o gal jis taps tik pagalbiniu žaidėju.
Esminis klausimas: ar I.Kokoškovas įrodys, kad yra sėkmingas treneris Eurolygoje? 2017 m. su Slovėnijos rinktine Europos čempionatą laimėjęs specialistas Eurolygoje dirbo 2020–2021 m. Stambulo „Fenerbahče“ klube, su kuriuo (20 pergalių ir 14 pralaimėjimų) pateko į atkrintamąsias, tačiau krito ketvirtfinalyje ir Turkijos lygoje nusileido „Anadolu Efes“. Galiausiai, po sezono su treneriu buvo atsisveikinta ir jis grįžo darbuotis į Nacionalinę krepšinio asociaciją (NBA), kur asistentu dirbo Dalaso, Bruklino ir Atlantos klubuose. Daug teigiamų atsiliepimų apie I.Kokoškovo etapą „Fenerbahče“ komandoje nebuvo, tad treneriui dar tikrai reikės įrodyti, kad jis vertas būti elite. Juolab, kad „Anadolu Efes“ didelės kantrybės trenerių atžvilgiu tikrai neturi.
Prognozė: „Anadolu Efes“ turi pakankamai kokybės, kad galėtų patekti į atkrintamąsias varžybas. Sezono pradžioje stigs V.Poirier, bet jis grįš antrajame turnyre rate. Neaiškios Eurolygoje nežaidusių K.Joneso, B.Desserto ir C.Swiderio galimybės, bet visi kiti žaidėjai turi daug šio turnyro patirties ir kokybės tam, kad komanda būtų pirmajame aštuonete – prognozuojame 8–9 vietas.
Monako „AS Monaco“
Liko komandoje: Elie Okobo, Nickas Calathesas (turėtų išvykti), Terry Tarpey, Matthew Strazelis, Mike‘as Jamesas, Jaronas Blossomgame‘as, Alpha Diallo, Juhannas Begarinas, Yoanas Makondou, Danielis Theisas, Donatas Motiejūnas (turėtų išvykti).
Naujokai: Davidas Michineau, Nemanja Nedovičius, Nikola Mirotičius, Kevarriusas Hayesas.
Vyr. treneris: Vassilis Spanoulis.
Svarbiausias žaidėjas: M.Jamesas išlieka ryškiausia komandos žvaigžde. Vėl vasarą girdėjome pranešimų, kad amerikietis galvoja keltis rungtyniauti kitur, bet ir vėl viskas liko taip pat – 35-erių veteranas toliau gins Monako klubo garbę. Neabejotinai kitais metais laukia tokia pati drama, kadangi sutartis dar galioja iki 2027 metų. Kaip bebūtų, M.Jamesas lieka vienu iš geriausių gynėjų Eurolygoje ir jis praėjusiame sezone buvo arti to, kad pirmą kartą laimėtų čempiono titulą, bet tam kelią pastojo „Fenerbahče“. Ar gali M.Jamesas atvesti komandą į dar vieną finalo ketvertą? Didelis klausimas, nors „AS Monaco“ vėl bus tarp pagrindinių kandidatų patekti į pirmąjį ketvertą. M.Jamesas sulaukė dar vienos ryškios žvaigždės prisijungimo – N.Mirotičiaus, bet gynėjų grandyje nebeliko J.Loydo, kuris nors ir nerodė stabilaus žaidimo, tačiau tikrai yra aukštesnės lentynos krepšininkas nei atvykęs N.Nedovičius. „AS Monaco“ lieka M.Jameso ekipa, bet sulig kiekvienais metais jam vis daugiau reikia pagalbos.
„X faktorius“: M.Strazelis jau praėjusiame sezone parodė, kad yra padaręs pažangą – tapo tvirtu rotacijos žaidėju, kurio minučių vidurkis šoktelėjo nuo 13 iki 20 minučių. Šiame sezone galima prognozuoti, kad jo vaidmuo turėtų augti, kadangi nebeliko J.Loydo, o atvykęs N.Nedovičius jau yra nueinantis žaidėjas, kuris nuolat kamuojamas traumų. M.Strazelis visada buvo patikimas ir kibus gynyboje, bet dabar jo reikės ir didesnio indėlio puolimo. 8,3 taško vidurkis praėjusiame sezone buvo didžiausias karjeroje ir dabar „AS Monaco“ tikėsis, kad jis dar gali ūgtelėti. 23-ejų gynėjas kasmet tobulėja ir dabar gali tapti svarbiu faktoriumi, ar gali padaryti dar vieną žingsnį į priekį ir tapti rimtu M.Jameso pagalbininku.
Esminis klausimas: ar veteranai nesubyrės sezono metu? Eurolygoje padaugėjo dvigubų savaičių, tvarkaraštis tapo intensyvesnis, bet „AS Monaco“ netapo komanda, kuri subūrė 15 lygiaverčių žaidėjų sudėtį. Reikėtų pridėti, kad N.Calathesas ir D.Motiejūnas yra nepageidaujami ekipoje ir klubas siekia jais atsikratyti, taip dar labiau sumažindamas savo pajėgas. Akivaizdu, kad labai viskas priklausys nuo to, kiek sveiki bus M.Jamesas ir 34-erių N.Mirotičius. Dažnai problemų kamuojamas puolėjas pernai visą sezoną išliko sveikas ir tai turėtų būti optimistiškas ženklas komandai. Apie N.Nedovičiaus trapumą jau užsiminėme, bet jis bus pagalbinis žaidėjas nuo suolo. Tas pats 33-ejų D.Theisas irgi dažnai turi sveikatos problemų.
Prognozė: neabejotinai „AS Monaco“ yra atkrintamųjų komanda. Sudėties gylio tikrai trūksta, todėl galima prognozuoti, kad naujokų sezono eigoje ekipa sulauks, ypatingai, jeigu išvyks D-Mo ir N.Calathesas. Jeigu veteranai išvengs traumų, „AS Monaco“ yra 4–5 vietos komanda reguliariajame sezone.
Vitorijos „Baskonia“
Liko komandoje: Markusas Howardas, Trentas Forrestas, Tadas Sedekerskis, Timothe Luwawu-Cabarrot, Khalifa Diopas, Luka Šamaničius.
Naujokai: Marquisas Nowellas, Rafa Villaras, Matteo Spagnolo, Hamidou Daillo, Rodionas Kurucas, Clementas Frischas, Mamadi Diakite.
Vyr. treneris: Paolo Galbiati.
Svarbiausias žaidėjas: brangiausias komandos krepšininkas M.Howardas tikisi atsitiesti po prasto praėjusio sezono, kur jis visiškai nepateisino vilčių. Amerikietis buvo stipriai apribotas Pablo Laso ir dažnai baudžiamas sodinimu ant suolo, prie ko jis nebuvo įpratęs anksčiau, kadangi turėjo visiškai žalią šviesą komandoje. P.Galbiati turės rasti balansą, kaip atskleisti M.Howardą ir kartu neskandinti komandos, kai šiam nesiseks. „Baskonia“ situacija tokia, kad stinga talento ne tik perimetre, bet apskritai visoje sudėtyje, tad kažkas taškus turės rinkti ir M.Howardas yra pagrindinis kandidatas tai daryti. Gynyboje didelė skylė, bet puolimo talento šis žaidėjas turi ir visų žvilgsniai turėtų kryptį būtent į jį.
„X faktorius“: žaidėjai iš kitapus Atlanto. Baskai tarpsezoniu pasipildė vieninteliu Eurolygos patirties turinčiu žaidėju M.Spagnolo. Taip, R.Kurucas 2016–2018 m. yra sužaidęs 6 mačus, bet jo 19 minučių pasirodymą šiame turnyre negalime vadinti rimta patirtimi. Didžiausios viltys siejamos su trimis iš už Atlanto atvykusiais žaidėjais – G lygoje žaidusiu M.Nowellu, 2368 mačus NBA sužaidusiu H.DIallo ir 66 rungtynių patirties NBA turinčiu M.Diakite. Nuo šios trijulės labai stipriai priklausys, kiek konkurencinga „Baskonia“ bus šiame sezone. Jeigu reikėtų rinktis, daugiausiai indėlio galima tikėtis iš H.Diallo, kuris NBA turėjęs ir dviženklio rezultatyvumo sezonų.
Esminis klausimas: ar Vitorijos ekipa bus konkurencinga? Jeigu praėjusiame sezone „Baskonia“ turėjo kuklią sudėtį, tai šiemet galime pasakyti lygiai tą patį. Kuklūs ištekliai neleidžia konkuruoti rinkoje dėl Eurolygoje jau patikrintų žaidėjų, tad tenka kviestis žaidėjus iš NBA aplinkos bei pildytis talentingais žaidėjais kaip M.Spagnolo ar C.Frischas. Daugiau galima tikėtis iš L.Šamaničiaus ar to paties T.Luwawu-Cabarrot. Pažangą sezono metu jau rodė T.Forrestas, kuris irgi gali padaryti žingsnį į priekį savo antrajame sezone, bet žiūrint bendrą Eurolygos kontekstą, daug tikėtis iš „Baskonia“ ekipos neverta. Įdomu, koks bus Tado Sedekerskio vaidmuo atvykus naujam treneriui. Norėtųsi, kad jis turėtų daugiau metimų, o ne tik išsimestų laisvus metimus ar kovotų dėl kamuolių po krepšiais.
Prognozė: nieko gero baskams prognozuoti negalime – du nauji pajėgūs klubai, Eurolygos patirties neturintis treneris ir būrys turnyro naujokų byloja apie labai sunkų laikotarpį. Šiuo metu atrodo, kad „Baskonia“ yra 17–18 vietos komanda. Keliais laipteliais gali pasistiebti, jeigu gerai pritaps naujokai, bet kovoti dėl pirmojo dešimtuko šansų nedaug.
Belgrado „Crvena Zvezda“
Liko komandoje: Codi Milleris-McIntyre‘as, Isaiah Canaanas, Dejanas Davidovacas, Nikola Kaliničius, Ognjenas Dobričius, Urošas Plavšičius, Joelis Bolomboy‘us.
Naujokai: Stefanas Miljenovičius, Devonte Grahamas, Tysonas Carteris, Ognjenas Radošičius, Jordanas Nwora, Semi Ojeleye, Chima Moneke, Jasielis Rivero, Ebuka Izundu, Lazaras Stojkovičius.
Vyr. treneris: Ioannis Sfairopoulos.
Svarbiausias žaidėjas: labiausiai pasikeitusioje Eurolygoje komandoje išskirti svarbiausią krepšininką yra sudėtinga, nes dar pati „Crvena Zvezda“ nėra išsiryškinusi tokio vaidmens. Stebint draugiškus mačus, kiekviename susitikime vis kitas žaidėjas gali tapti vedliu. Vis dėlto Ch.Moneke bus tas krepšininkas, kuris tapo brangiausiu pirkiniu ir su juo siejamos didelės viltys – 4,8 mln. eurų per du sezonus yra įspūdingas atlyginimas. Dar reikėtų pridėti faktą, kad tai nėra gynėjas, už kuriuos dabar mokami didžiausi pinigai. Turint omenyje Ch.Monekes universalumą, jis turėtų būti tas „Crvena Zvezda“ žaidėjas, kuris daugiausiai laiko praleis ant parketo. Puolėjas Eurolygoje tikrai yra didelė jėga, bet dažnai jo priimami sprendimai ir pametama galva kiša jam koją pasirodyti geriau ar komandai pasiekti pergales. Kaip bebūtų, Ch.Moneke turės daug metimų ir sprendimų laisvės.
„X faktorius“: J.Nwora jau Eurolygoje apšaudytas žaidėjas „Anadolu Efes“ gretose. Pernai Eurolygoje debiutavęs amerikietis per 17 minučių fiksavo 7,6 taško ir 6,8 naudingumo balo vidurkius. J.Nworai stigo stabilumo ir apskritai jam lūkesčiai buvo dideli, kadangi pasirengimo cikle jis rungtyniavo itin gerai. Vis dėlto, prasidėjus sezonui, J.Nwora liko kitų žaidėjų šešėlyje ir toli gražu ne visada išnaudodavo jam skirtą laiką. „Anadolu Efes“ sprendimą atsisveikinti su žaidėju lėmė ir itin blankus pasirodymas atkrintamosiose, kur serijoje su Atėnų „Panathinaikos“ jis fiksavo 1,2 taško vidurkį ir prarado Luca Banchi pasitikėjimą. „Crvena Zvezda“ nemažai tikisi iš J.Nworos, bet ar jis galės tapti stabiliu ir sėkmingu žaidėju Eurolygoje, lieka didelis klaustukas.
Esminis klausimas: ar gynėjų grandyje pakanka talento? Panašu, kad „Crvena Zvezda“ nepasimokė iš praėjusio sezono, kai gynėjų grandyje žaidėjų buvo, bet kokybės labai stigo. Dabar situacija atrodo panaši. Taip, liko C.Milleris-McIntyre‘as ir I.Canaanas, bet atvykę žaidėjai yra nepatikrinti Eurolygos kovų – D.Grahamas ir T.Carteris. D.Grahamas turi solidžios NBA patirties, bet kol kas įsibėgėja sunkiai, o T.Carteris užsirekomendavo Malagos „Unicaja“ gretose ir Eurolygoje jau yra debiutavęs rusų klube (4 mačai, 36 minutės), tačiau rimto šių kovų krikšto neturi. C.Milleris-McIntyre‘as nebuvo toks, kokį matėme Vitorijoje, I.Canaanas niekada nebuvo stabilus žaidėjas, todėl kitų dviejų naujokų gero žaidimo labai reikės, norint skinti pergales Eurolygoje. D.Grahamas NBA sužaidęs 178 mačus ir 2019–2020 m. sezone NBA turėjo 18,2 taško vidurkį. Potencialo gerai žaisti Eurolygoje tikrai yra ir pirkinys atrodo logiškas, bet 30-mečiui 185 cm ūgio amerikiečiui tikrai dar reikės laiko adaptacijai.
Prognozė: „Crvena Zvezda“ komandoje trūksta balanso tarp gynėjų ir aukštaūgių. Jeigu perimetre daug klaustukų, tai puolėjų grandyje jau yra patikimas N.Kaliničius, tritaškį ir gynybą galintis pasiūlyti S.Ojeleye, jau minėtas Ch.Moneke. Centrų grandyje J.Bolomboy‘us negalės žaisti pirmajame Eurolygos rate dėl traumos, todėl įsigytas J.Rivero, atletiškas E.Izundu, dar yra serbas U.Plavšičius. Atrodo, kad Belgrado ekipos akcentai bus baudos aikštelė. Komanda atsikratė veteranų ir atnaujino sudėtį, bet dabar neatrodo kaip tvirta aštuoneto ekipa. Prognozuojame, kad „Crvena Zvezda“ kovos dėl įkrintamųjų ir bus 10–11 vietoje. Jeigu toks scenarijus pildysis, sezono metu graikas gali netekti vyr. trenerio posto, kadangi lūkesčiai yra didesni nei būti turnyrinės lentelės viduryje.
Dubajaus „Dubai“
Liko komandoje: Thirdy Ravena, Nate‘as Masonas, Klemenas Prepeličius, Danilo Andžušičius, Nemanja Dangubičius, Awudu Abassas, Davis Bertanis.
Naujokai: Aleksa Avramovičius, Kosta Kondičius, Mckinley Wrightas, Dwayne‘as Baconas, Justinas Andersonas, Džananas Musa, Filipas Petruševas, Mamas Jaiteh, Mfiondu Kabengele, Kenanas Kamenjašas.
Vyr. treneris: Jurica Golemacas.
Svarbiausias žaidėjas: Dž.Musa, nors D.Baconas turbūt pasakytų, kad jis šios komandos vedlys. Iš tiesų, abu krepšininkai bus itin svarbūs ir nuo jų pasirodymų labai priklausys, kaip ekipai seksis, tačiau Dž.Musa į „Dubai“ atvyko ne tam, kad būtų amerikiečio šešėlyje. Bosnis jau Eurolygoje įrodęs savo vertę ir turintis labai rimtą vardą. Tuo tarpu D.Baconas yra taškų rinkėjas, tačiau tikrai nei savo užklasine veikla, nei charakteriu negali būti komandos lyderiu. Apskritai keistas sprendimas turėti šį žaidėją savo gretose dėl visų charakterio savybių. Ne veltui joks kitas Eurolygos klubas nenorėjo D.Bacono savo sudėtyje ir jam teko rungtyniauti rusų lygoje. Grįžtant prie Dž.Musos, puolėjas turės visišką laisvę ir galimybes parodyti save dar ryškesnėmis spalvomis nei tai buvo Madride, kur aplink buvo daugiau talentingų žaidėjų. „Dubai“ turi garsių pavardžių, tačiau jie toli gražu nėra tie, kurie galėtų prilygti savo meistriškumu Dž.Musai ir rakteliai nuo „Dubai“ durų priklauso būtent jam.
„X faktorius“: M.Kabengele yra vienas labiausiai intriguojančių „Dubai“ pirkinių, nes dar nėra žaidęs Eurolygoje, o labai ryškiai spindėjo Venecijos „Umana Reyer“ sudėtyje Europos taurėje. Galingas vidurio puolėjas turi visus reikiamus įgūdžius tam, kad taptu vienu iš geriausių savo pozicijos žaidėjų lygoje. Turint omenyje, kad M.Jaiteh iškrito iš rikiuotės visam sezonui, M.Kabengeles reikšmė dar labiau išaugo. Kalbama, kad M.Kabengeles itin karštas būdas ir charakteris gali pakišti koją kilti į aukštesnį lygį, bet jeigu su šiais faktoriais žaidėjas susitvarkys, taps labai rimta paspirtimi ir būtent to iš jo ir tikisi „Dubai“ vadovai.
Esminis klausimas: ar naujas darinys Eurolygoje gali nustebinti? Nors sudėtyje iš praėjusio sezono liko septyni žaidėjai, bet vos keli iš jų turės rimtesnį vaidmenį Eurolygoje – D.Bertanis ir N.Masonas. Visi kiti atvykę žaidėjai turės tapti komandos vedliais. Taip pat treneris J.Golemacas nėra dirbęs Eurolygoje ir jam tai irgi bus pirma patirtis šiame turnyre su naujai suburta ekipa. „Dubai“ tikrai turi gilią sudėtį ir galės sėkmingai kautis tiek Adrijos lygoje, tiek Eurolygoje. Galima suskaičiuoti bent jau 10 žaidėjų, kuriuos J.Golemacas gali drąsiai mesti ant parketo Eurolygos kovose ir jie ten tikrai nepasimes. Vėlgi, trūksta vieno ryškesnio žaidėjo gynėjų grandyje, kur A.Avramovičius atrodo turintis daugiausiai kokybės. Tuo tarpu N.Masonas ir M.Wrightas yra debiutantai, kurių galimybės Eurolygoje dar nepatikrintos. K.Prepeličius jau veteranas ir tinkamas tam tikroms atkarpoms. Būtent talento gynėjų linijoje ir gali pristigti „Dubai“ ekipai pakovoti dėl aukštesnių vietų Eurolygoje, jeigu N.Masonas ar M.Wrightas netaps malonia staigmena.
Prognozė: namų darbus debiutui Dubajaus klubas tikrai paruošė – sudėtis suburta pajėgi, netrūksta aukščiausio kalibro krepšininkų, yra gynybos žaidėjų, yra jėgos po krepšiais ir metikų. Viskas sudėliota logiškai, tačiau susiklijuoti šiam kolektyvui laiko reikės, o trenerio figūra tikrai kelia tam tikrų klausimų. Minėtas ir faktorius dėl talento gynėjų grandyje. Prognozuojame, kad „Dubai“ kovos dėl vietos dešimtuke, bet finišuos 11–12 vietose.
