  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Jauni lietuviai žaidė Anglijoje ir Italijoje, o Lasickas – nežaidė Kroatijoje

2025-09-23 09:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-23 09:35

Italijos „Primavera“ lygoje Adrian Lickūnas žaidė pirmą kėlinį ir po pertraukos buvo pakeistas, o jo ginama „Cremonese“ U-20 ekipa svečiuose 3:2 įveikė „Napoli“ U-20 komandą.

Dovydas Sasnauskas | Organizatorių nuotr.

Italijos „Primavera" lygoje Adrian Lickūnas žaidė pirmą kėlinį ir po pertraukos buvo pakeistas, o jo ginama „Cremonese" U-20 ekipa svečiuose 3:2 įveikė „Napoli" U-20 komandą.

0

Tuo metu Anglijos „Development“ lygoje Dovydas Sasnauskas žaidė visas rungtynes bei padėjo „Sheffield United“ U-21 ekipai namuose 3:1 nugalėti „Huddersfield“ U-21 ekipą.

Kroatijos pirmenybių rungtynėms nebuvo registruotas lietuvis Justas Lasickas, o jo klubas „Rijeka“ netikėtai svečiuose 2:3 pralaimėjo „Vukovar 1991“ klubui.

