Jauni lietuviai žaidė Anglijoje ir Italijoje, o Lasickas – nežaidė Kroatijoje

Tuo metu Anglijos „Development“ lygoje Dovydas Sasnauskas žaidė visas rungtynes bei padėjo „Sheffield United“ U-21 ekipai namuose 3:1 nugalėti „Huddersfield“ U-21 ekipą.
Kroatijos pirmenybių rungtynėms nebuvo registruotas lietuvis Justas Lasickas, o jo klubas „Rijeka“ netikėtai svečiuose 2:3 pralaimėjo „Vukovar 1991“ klubui.
