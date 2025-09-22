Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

A.Mikalauskas tęsia kovą dėl vietos Čempionų lygoje

2025-09-22 23:26 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-22 23:26

Samokove tęsiasi atranka į Čempionų lygą. Svarbią pergalę ketvirtfinalyje pasiekė Arūno Mikalausko atstovaujama Hertogenboso „Heroes Den Bosch“ komanda, kuri 80:68 (19:27, 21:9, 24:20, 16:12) eliminavo Mitrovicos „Trepča“.

A.Mikalauskas žengia tolyn (FIBA nuotr.)

0

A.Mikalauskas per 16 minučių pelnė 9 taškus (1/2 dvit., 2/4 trit., 1/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, 3 kartus prasižengė ir rinko 8 naudingumo balus.

Taip pat jo ekipai 14 taškų rinko Kerwinas Waltonas, po 13 taškų įmetė Keevanas Veinoras ir Menno Dijkstra. Oponentams 15 taškų pelnė JaCoris Payne‘as, 11 – Chadas Brownas.

Kitame etape „Heroes den Bosch“ susikaus su Orhuso „Bakken Bears“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

