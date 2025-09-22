A.Mikalauskas tęsia kovą dėl vietos Čempionų lygoje

A.Mikalauskas per 16 minučių pelnė 9 taškus (1/2 dvit., 2/4 trit., 1/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, 3 kartus prasižengė ir rinko 8 naudingumo balus.
Taip pat jo ekipai 14 taškų rinko Kerwinas Waltonas, po 13 taškų įmetė Keevanas Veinoras ir Menno Dijkstra. Oponentams 15 taškų pelnė JaCoris Payne‘as, 11 – Chadas Brownas.
Kitame etape „Heroes den Bosch“ susikaus su Orhuso „Bakken Bears“.
