Reda Mauricienė paviešino, kaip atšventė sūnaus gimtadienį: iš pat ryto – dovanos ir jautri Tauro reakcija

Socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje moteris paviešino, kaip pasveikino sūnų gimimo dienos proga. Šiuo įrašu moteris sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Paviešino, kaip pasveikino sūnų
Moteris su vyru iš pat ryto pasveikino jaunėlį sūnų gimimo dienos proga. Moteris įamžino, kaip dainuodama „Su gimimo diena“, įeina į vaikų kambarį su keksiuku ir dovanomis.
Netrukus sūnus savo tėvams pasakė jautrų žodį – „myliu“ ir juos pabučiavo
„Dar vieni metai praėjo su tavimi, mūsų mieliausias berniuk. Kiek tu mus visus išmokei meilės.. Kiek jos atsirado papildomai, kai tu gimei... Ir apdovanoji mus visus ja kasdien“, – jautriai rašė ji.
Kiek vėliau ji pasidalijo ir šventės akimirkomis. Tauras gimimo dieną paminėjo apsuptas artimųjų bei draugų.
