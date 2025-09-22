Etnologo Liberto Klimkos gyvenime praūžė neeilinė diena: turi vos 1 norą

Profesorius Libertas Klimka (g. 1940 m.) yra ne tik puikus fizikas bei gamtos mokslų daktaras, bet ir daugybę metų pašventęs Lietuvos etnologijai ir istorijai – tai jis davė pradžią naujoms, tarpdisciplininėms mokslo šakoms – paleoastronomijai ir etnokosmologijai.
Liberto Klimkos 85-asis gimtadienis
L. Klimka nepaliaujamai dirba akademinėje srityje, lietuviškų tradicijų ir mitologijos tyrimams suteikdamas didelę svarbą savo dienotvarkėje. Šiandien jis yra parašęs jau nebesuskaičiuojamą gausybę mokslinių straipsnių, neaplenkdamas laikraščių, žurnalų, radijo ir televizijos laidų. Profesorius dažnas svečias ir Rokiškio krašte, o ir gimties šaknys šviesioje Panemunėlio žemėje.
Būdamas be galo užimtas Libertas Klimka, randa laiko ir visuomeninei veiklai: tyrinėja Lietuvos bažnyčių varpus ir laikrodžius, padėjo suprojektuoti saulės laikrodį Nidoje, svariai prisidėjo prie Lietuvos etnokosmologijos muziejaus atsiradimo. Už mokslinius nuopelnus įvertintas valstybine dr. Jono Basanavičiaus, Stasio Šalkausko ir Lauryno Ivinskio premijomis.
„Palinkėkit man jėgų užbaigti visus pradėtus darbus“, – sakė jubiliatas Libertas Klimka. O mes esam liudininkai, kad energijos ir puikios nuotaikos profesorius sklidinas!
Lietuvos kampanologų draugijos kanclerė Audronė Vainauskaitė
