TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Atlikėjo Deivido Dubinovo-Deivizo gyvenime – džiugi diena

2025-09-19 19:33
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 19:33

Atlikėjas ir renginių vedėjas Deividas Dubinovas-Deivizo švenčia savo gimtadienį. Taip jau sutapo, kad 7-erius metus iš eilės gimtadienio šventė žinomą vyrą aplanko... tiesiog scenoje. Mat jau tapusi graži tradicija, kad jis dainuoja ir veda sostinėje vykstančius Tautų mugės renginius.

Deividas Dubinovas-Deivizo (nuotr. asm. archyvo)
8

0

Paklaustas, ar neapmaudu, kad visą savaitgalį tenka dirbti užuot laiką leidžiant kartu su pačiais artimiausiais ir draugais, Deividas atsakė, kad progų švęsti visuomet galima atrasti, o jas paminėti prasmingai – žymiai geriau, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Deividas Dubinovas-Deivizo
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Deividas Dubinovas-Deivizo

Atlikėjo Deivido Dubinovo-Deivizo gyvenime – džiugi diena

„Aš tikrai neliūdžiu, kad neturiu galimybės tiesiog mėgautis ir švęsti gimimo dienos. Man didesnis džiaugsmas: vesti renginius, dainuoti, bendrauti, užmegzti naujas profesines pažintis ir tai yra nuostabu“, – įsitikinęs Deividas.

„Na, o su norinčiais mane pasveikinti būtinai susitiksime vėliau ir praleisime jaukiai laiką“, – sako žinomas vyras.

Beje, jis šį kartą sugalvojo ir dar vieną būdą, kaip gimtadienio pagalba nuveikti daugiau gerų darbų: „Aš viską turiu, man nieko ypatingo nereikia: tą mano bičiuliai žino ir neretai padovanoja pinigų, kad pirkdami kokį daiktą, „neprašautų“ pro šalį.

Šiais metais aš visą gautą gimtadienio honorarą nusprendžiau skirti vienai gyvūnų prieglaudų. Taip žinosiu, kad pinigai panaudoti prasmingai, nes ir gyvūnai, kaip ir žmonės, nusipelno gyventi ir jaustis geriau“, – įsitikinęs Deividas Dubinovas-Deivizo.

Tad jei norite pamatyti Deividą ir kitus atlikėjus scenoje, kviečiame į Vilniuje, Kudirkos aikštėje, veikiančią Tautų mugę, kuri vyks visą savaitgalį.

