Paklaustas, ar neapmaudu, kad visą savaitgalį tenka dirbti užuot laiką leidžiant kartu su pačiais artimiausiais ir draugais, Deividas atsakė, kad progų švęsti visuomet galima atrasti, o jas paminėti prasmingai – žymiai geriau, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Atlikėjo Deivido Dubinovo-Deivizo gyvenime – džiugi diena
„Aš tikrai neliūdžiu, kad neturiu galimybės tiesiog mėgautis ir švęsti gimimo dienos. Man didesnis džiaugsmas: vesti renginius, dainuoti, bendrauti, užmegzti naujas profesines pažintis ir tai yra nuostabu“, – įsitikinęs Deividas.
„Na, o su norinčiais mane pasveikinti būtinai susitiksime vėliau ir praleisime jaukiai laiką“, – sako žinomas vyras.
Beje, jis šį kartą sugalvojo ir dar vieną būdą, kaip gimtadienio pagalba nuveikti daugiau gerų darbų: „Aš viską turiu, man nieko ypatingo nereikia: tą mano bičiuliai žino ir neretai padovanoja pinigų, kad pirkdami kokį daiktą, „neprašautų“ pro šalį.
Šiais metais aš visą gautą gimtadienio honorarą nusprendžiau skirti vienai gyvūnų prieglaudų. Taip žinosiu, kad pinigai panaudoti prasmingai, nes ir gyvūnai, kaip ir žmonės, nusipelno gyventi ir jaustis geriau“, – įsitikinęs Deividas Dubinovas-Deivizo.
Tad jei norite pamatyti Deividą ir kitus atlikėjus scenoje, kviečiame į Vilniuje, Kudirkos aikštėje, veikiančią Tautų mugę, kuri vyks visą savaitgalį.
