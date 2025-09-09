Tokios lietuvės šventės sūnui matę dar nebuvo: svečiai plūdo su auksu rankose

Iš pradžių į šią tradiciją Simona žiūrėjo skeptiškai, tačiau susipažinusi su jos prasmėmis suprato, kad tai ne tik kultūrinė, bet ir sveikatai naudinga praktika. Dabar verslininkė laiko šią ceremoniją ne tik svarbiu sūnaus gyvenimo momentu, bet ir puikia proga suburti visą šeimą bei artimuosius į nepamirštamą šventę.
Atskleidė, kaip kilo idėja surengti šventę
Simona jau dešimt metų laimingai ištekėjusi už turko Bilal, o kartu jie įkūrė namų interjero verslą. Kretingoje gyvenanti šeima gyvena aktyvų gyvenimą ir kartu augina sūnų Denizą, o jų kasdienybė persmelkta tiek lietuviškos, tiek turkiškos kultūros bei tradicijų.
Būtent šių tradicijų kontekste Simona pasakoja apie ypatingą ceremoniją – sünnet, kuri Turkijoje žymi berniuko perėjimą į vyriškumą.
„Kai tik sužinojome, kad turėsime sūnų, jau tada žinojau – stengsiuosi, kad jo šventė būtų nepamirštama. Pats sünnet buvo atliktas dar jam gimus, tačiau šventę nusprendėme surengti vėliau, kai jam sukako šešeri“, – pasakoja Simona.
Nors iš pradžių moteris į šią tradiciją ji žiūrėjo skeptiškai, tačiau pradėjusi domėtis suprato, kad tai susiję ne tik su sveikata, bet ir yra plačiai paplitusi praktika daugelyje pasaulio šalių.
„Dabar man tai atrodo labai graži tradicija, suteikianti svarbią prasmę sūnaus gyvenime ir suburianti šeimą bei artimuosius į ypatingą šventę“, – sako ji.
Šventę padėjo organizuoti šeimos draugai Inga ir Darius Budriai. Anot Simonos, be jų ši diena nebūtų buvusi tokia ypatinga. Nors viską derinti pagal lietuviškus ir turkiškus norus nebuvo lengva, galiausiai šeimai pavyko sukurti tikrą pasaką.
Lietuviška ir turkiška kultūra vienoje šventėje
Šventės tema – princas – atsispindėjo kiekvienoje detalėje: aplinka buvo dekoruota švelnia žydra spalva, prie Denizo sosto stovėjo didžiulė pilis, o drabužių stilius priminė pasaką.
Visa šventė buvo sukurta taip, kad atrodytų lyg tikra pasaka, kurioje pagrindinis herojus – Simonos sūnus Denizas. Moteris vilkėjo princesės suknelę, o sūnus dėvėjo tradicinį sünnet rūbą, primenantį tikro princo aprangą.
„Denizą į šventę įnešė aštuoni karaliai soste – ši tradicija paliko nepakartojamą įspūdį visiems. Vėliau vaikų laukė batutai, animatoriai, ledo šou, vaikščiojantis robotas, daug šokėjų, o vakaro kulminacija – žinomo Turkijos atlikėjo koncertas su grupe“, – prisimena moteris.
Norėdama į šventę įnešti lietuvišką akcentą, Simona kartu su draugėmis išmoko tautinį šokį „Ciceliukė Marceliukė“. Pasipuošusios tautiniais rūbais jos sušoko svečiams, o tai tapo jautria akimirka – lietuviai džiaugėsi, o turkai plojo atsistoję iš susižavėjimo. Ši scena ilgam įstrigo visų svečių atmintyje.
Įspūdinga šventė su 300 svečių ir didžiuliu biudžetu
Moters teigimu, Turkijoje yra įprasta, kad tokiuose renginiuose susirenka keli šimtai svečių, tad ir pas juos jų buvo apie 300, nors galėjo būti dar daugiau. Vien iš Lietuvos į šventę atskrido apie 80 draugų ir šeimos narių, kurie visi kartu apsistojo viešbutyje.
„Denizas šiuo metu yra vienintelis giminės pavardės tęsėjas, nes visi kiti vaikai giminėje yra mergaitės. Todėl mano vyro šeima – Bilal tėvai ir brolis – užsibrėžė iškelti didelę šventę ir padengti visas išlaidas“, – atskleidžia pašnekovė.
Moteris sako, kad patiems daug prisidėti neteko, tačiau šventė kainavo tikrai nemažai. Netgi juokavo, kad už tokią sumą Naujojoje Akmenėje butą būtų galima nusipirkti.
Anot jos, taip pat Turkijoje yra įprasta dovanoti auksą arba pinigus. Šventėje sūnus stovėjo su raudonu kaspinu per petį, o svečiai segė aukso monetas ir dėjo pinigus į specialią dėžę – susidarė tikrai įspūdinga suma.
„Po šventės mano vyro mama, kuri iš pradžių skeptiškai žiūrėjo į tokias išlaidas, pasakė, kad tai buvo verta kiekvieno cento – nes ši diena išliks atmintyje visam gyvenimui“, – pažymi pašnekovė.
Simona sako, kad norint iškelti tokią šventę, svarbiausia yra stipriai norėti, stengtis ir įgyvendinti savo svajones. Bet dar svarbiau – džiaugtis kiekviena akimirka, nes gyvenimas yra tik vienas, antro šanso nebus, tad verta jį gyventi pilnai ir su meile.
