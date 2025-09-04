Kelionė prabangia jachta baigėsi vos tik prasidėjusi: laivas nugrimzdo su savininku ir įgula

Prabangi jachta „Dolce Vento“ nuskendo prie Turkijos krantų vos po 15 minučių nuo pirmojo reiso pradžios.
Vaizdo įraše matyti, kaip „Dolce Vento“ plaukia šiaurinėje Turkijos dalyje, tuomet pasvyra į šoną ir palaipsniui nugrimzta į vandenį.
Savininkas, kapitonas ir du įgulos nariai buvo užfiksuoti šokantys už borto ir plaukiantys kranto link. Pakrančių apsaugos ir uosto tarnybos įvedė apsaugos zoną aplink skęstančią jachtą.
„Labai brangus būdas išbandyti gelbėjimosi liemenes“
Vaizdo įrašas buvo paviešintas „Instagram“ ir sulaukė tūkstančių peržiūrų. „Ar ji turi ir povandeninio laivo režimą?“ – juokavo vienas komentatorius.
Kitas rašė: „Atrodo, kad tai labai brangus būdas išbandyti gelbėjimosi liemenes.“
Tuo tarpu kiti spėliojo, jog jachtos viršutinė konstrukcija buvo per sunki, todėl laivas galėjo nuskęsti.
„Avarija greičiausiai įvyko dėl per didelio viršutinės dalies svorio, dėl kurio sumažėjo metacentrinis aukštis“, – komentavo vienas internautas.
