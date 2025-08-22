Turistų srautai į Turkiją šiemet sumenko 2 proc.

Vien tik praėjusį mėnesį jų srautai buvo 5 proc. kuklesni nei prieš metus – 6,97 mln. žmonių, o atvykstančiųjų poilsiautojų mažėja trečią mėnesį iš eilės.
Labiausiai turistų praėjusį mėnesį, palyginti su pernai liepa, sumažėjo iš Tuniso, Italijos, Libijos ir Jungtinės Karalystės.
Turkijos turizmo sektorius sukuria apie 13 proc. šalies bendrojo vidaus produkto.
