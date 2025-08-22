Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Turistų srautai į Turkiją šiemet sumenko 2 proc.

2025-08-22 12:35 / šaltinis: BNS
2025-08-22 12:35

Per septynis šių metų mėnesius Turkija sulaukė apytikriai 28,37 mln. turistų iš užsienio – 2,1 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, skelbia portalas „Trading Economics“, remdamasis Turkijos kultūros ir turizmo ministerija.

Turkijos vėliava BNS Foto

0

Vien tik praėjusį mėnesį jų srautai buvo 5 proc. kuklesni nei prieš metus – 6,97 mln. žmonių, o atvykstančiųjų poilsiautojų mažėja trečią mėnesį iš eilės.

Labiausiai turistų praėjusį mėnesį, palyginti su pernai liepa, sumažėjo iš Tuniso, Italijos, Libijos ir Jungtinės Karalystės.

Turkijos turizmo sektorius sukuria apie 13 proc. šalies bendrojo vidaus produkto.

