Užsienis > Europa

Audringa jūra Ispanijoje nusinešė lietuvio gyvybę: draugų ir medikų pastangos nepadėjo

2025-08-28 13:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-28 13:00

74 metų Lietuvos pilietis antradienio vakarą nuskendo La Matos paplūdimyje, Torreviechoje, nepaisant draugų, gelbėtojų ir greitosios pagalbos darbuotojų pastangų išgelbėti jo gyvybę, rašo „The Leader“.

Audringa jūra Ispanijoje nusinešė lietuvio gyvybę: draugų ir medikų pastangos nepadėjo (nuotr. SCANPIX)

74 metų Lietuvos pilietis antradienio vakarą nuskendo La Matos paplūdimyje, Torreviechoje, nepaisant draugų, gelbėtojų ir greitosios pagalbos darbuotojų pastangų išgelbėti jo gyvybę, rašo „The Leader“.

0

Nelaimė įvyko apie 20:02 val. paplūdimio pietinėje dalyje. Liudininkų teigimu, vyras plaukiojo su draugais, kai šie pastebėjo, kad jis atsidūrė pavojuje ir nebegali išsilaikyti vandens paviršiuje.

Gelbėtojams padedant, draugams pavyko jį ištraukti į krantą.

Nesėkmingos gaivinimo pastangos

Nors ištrauktas į krantą vyras dar turėjo pulsą, gelbėtojai nedelsdami pradėjo gaivinimą. Prie jų prisijungė vietos policijos ir „Guardia Civil“ pareigūnai.

Pirmoji atvyko greitosios pagalbos mašina iš paplūdimio saugos tarnybos „Eulen“, netrukus – pažangiosios greitosios medicinos pagalbos tarnyba (SAMU).

Nepaisant daugiau kaip pusvalandį trukusių gaivinimo pastangų, vyras nereagavo ir buvo paskelbtas mirusiu įvykio vietoje.

Incidentas įvyko vos keliomis minutėmis po to, kai „Eulen“ oficiali gelbėtojų tarnyba baigė darbą 20 valandą. Tačiau darbuotojai dar buvo netoliese – tvarkė įrangą ir spėjo prisidėti prie gelbėjimo.

Jūra buvo audringa, plevėsavo geltona vėliava

Pareigūnai pažymėjo, kad visą dieną paplūdimyje plevėsavo geltona vėliava, įspėjanti apie pavojingas maudymosi sąlygas.

Po stiprių pirmadienio rytą pūtusių vėjų, dėl kurių buvo iškelta raudona vėliava, šiame rajone toliau siautė stiprios bangos.

