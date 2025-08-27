Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Gelbėtojai Lietuvos pajūryje išvydo šokiruojantį vaizdą: „Labai liūdna“

2025-08-27 13:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-27 13:20

Vandalizmas Lietuvos pajūryje nesibaigia – kažkas toliau piktybiškai niokoja bendrą turtą. Kažkam vėl užkliuvo viešasis Girulių tualetas: po ilgojo savaitgalio jis buvo sutvarkytas, o dabar čia viskas vėl išdaužyta.

Gelbėtojai, jūra, asociatyvi nuotr. (nuotr. Fotobankas, TV3)

Vandalizmas Lietuvos pajūryje nesibaigia – kažkas toliau piktybiškai niokoja bendrą turtą. Kažkam vėl užkliuvo viešasis Girulių tualetas: po ilgojo savaitgalio jis buvo sutvarkytas, o dabar čia viskas vėl išdaužyta.

REKLAMA
3

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“, gelbėtojai, užėję į neseniai sutvarkytą viešąjį tualetą, vėl išvydo liūdinantį vaizdą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvos pajūryje – šokiruojantis vaizdas

Užėjus į tualetą matyti, kad čia „pasidarbuota“ negailestingai – vėl suskaldytas visas klozetas, išdaužytos plytelės, sulaužyta kita įranga.

REKLAMA
REKLAMA

Gelbėtojai kreipiasi pagalbos – prašo atsiliepti žmones, kurie matė incidentą ar turi informacijos, kas padėtų išsiaiškinti, kam užkliuvo viešojo naudojimo turtas.

REKLAMA

„Labai liūdna, kad vasaros pabaigoje tenka dalintis ne gražiomis akimirkomis, o tokiais vaizdais…

Vos prieš savaitę sutaisytas Girulių viešasis tualetas šiandien vėl suniokotas. Sulaužyta įranga, išdaužytos plytelės, likusios tik nuolaužos…

Labai prašome – jeigu kas nors matė ar žino, kas galėjo taip pasielgti, pasidalinkite informacija su mumis. Kiekviena detalė mums gali padėti sustabdyti tokius veiksmus.

REKLAMA
REKLAMA

Saugokime tai, kas sukurta visiems“, – rašė BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“.

Viešasis tualetas pajūryje suniokotas ne pirmą kartą

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Girulių viešasis tualetas kartą jau buvo suniokotas – po ilgojo Žolinės savaitgalio jis rastas sudaužytas.

Tąkart apie šį incidentą socialiniuose tinkluose taip pat pranešė BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Šiltas savaitgalio oras, deja, ne visiems sukelia tik geras emocijas. Šį rytą Girulių viešajame tualete pasitiko toks vaizdas...

Labai apmaudu, kad visų patogumui skirtas turtas vis dar niokojamas. Jei kas nors matė šį incidentą ar gali suteikti naudingos informacijos – prašome susisiekti!“ – rašyta rugpjūčio 17-ąją pasidalintame įraše.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gelbėtojas, pajūris (nuotr. Fotodiena.lt, Erikas Ovčarenko/BNS)
Pamatę, ką poilsiautojai padarė Lietuvos pajūryje, tylėti nebegali: protu nesuvokiama (9)
Gelbėtojai (tv3.lt koliažas)
Jūroje nuskendo vos 28-erių jaunuolis: gelbėtojai skubėjo į moterų pliažą – pranešta apie iškrypėlį (66)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų