Gelbėtojai Lietuvos pajūryje išvydo šokiruojantį vaizdą: „Labai liūdna“

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“, gelbėtojai, užėję į neseniai sutvarkytą viešąjį tualetą, vėl išvydo liūdinantį vaizdą.
Lietuvos pajūryje – šokiruojantis vaizdas
Užėjus į tualetą matyti, kad čia „pasidarbuota“ negailestingai – vėl suskaldytas visas klozetas, išdaužytos plytelės, sulaužyta kita įranga.
Gelbėtojai kreipiasi pagalbos – prašo atsiliepti žmones, kurie matė incidentą ar turi informacijos, kas padėtų išsiaiškinti, kam užkliuvo viešojo naudojimo turtas.
„Labai liūdna, kad vasaros pabaigoje tenka dalintis ne gražiomis akimirkomis, o tokiais vaizdais…
Vos prieš savaitę sutaisytas Girulių viešasis tualetas šiandien vėl suniokotas. Sulaužyta įranga, išdaužytos plytelės, likusios tik nuolaužos…
Labai prašome – jeigu kas nors matė ar žino, kas galėjo taip pasielgti, pasidalinkite informacija su mumis. Kiekviena detalė mums gali padėti sustabdyti tokius veiksmus.
Saugokime tai, kas sukurta visiems“, – rašė BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“.
Viešasis tualetas pajūryje suniokotas ne pirmą kartą
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Girulių viešasis tualetas kartą jau buvo suniokotas – po ilgojo Žolinės savaitgalio jis rastas sudaužytas.
Tąkart apie šį incidentą socialiniuose tinkluose taip pat pranešė BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“.
„Šiltas savaitgalio oras, deja, ne visiems sukelia tik geras emocijas. Šį rytą Girulių viešajame tualete pasitiko toks vaizdas...
Labai apmaudu, kad visų patogumui skirtas turtas vis dar niokojamas. Jei kas nors matė šį incidentą ar gali suteikti naudingos informacijos – prašome susisiekti!“ – rašyta rugpjūčio 17-ąją pasidalintame įraše.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!