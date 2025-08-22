Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pamatę, ką poilsiautojai padarė Lietuvos pajūryje, tylėti nebegali: protu nesuvokiama

2025-08-22 10:43 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-22 10:43

Lietuvos pajūrio niokojimas nesibaigia – po ilgojo savaitgalio radę nepataisomai suskaldytą viešąjį Girulių tualetą, vakar gelbėtojai susidūrė su dar vienu vandalizmo aktu – atėję rado išardytą taką į pajūrį.

Gelbėtojas, pajūris (nuotr. Fotodiena.lt, Erikas Ovčarenko/BNS)

Lietuvos pajūrio niokojimas nesibaigia – po ilgojo savaitgalio radę nepataisomai suskaldytą viešąjį Girulių tualetą, vakar gelbėtojai susidūrė su dar vienu vandalizmo aktu – atėję rado išardytą taką į pajūrį.

REKLAMA
0

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ apie suniokotą taką ties Pirmąja Melnrage paskelbę BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ atstovai neslepia apmaudo, kad kažkam užkliūna bendras turtas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pajūryje – išardytas takas 

Takas suniokotas be gailesčio – neliko dalies lentų, kas apsunkina patekimą į paplūdimį.

REKLAMA
REKLAMA

Gelbėtojai kreipėsi į visus su svarbia žinute: gerbti ir saugoti savo miestą ir turtą, o pastebėjus tokius incidentus nedelsiant pranešti – tik taip galėsime apsaugoti tai, kas priklauso visiems.

REKLAMA

„Deja, mūsų visų bendras turtas vėl niokojamas – įstaigos darbuotojai šįryt rado išardytą taką į pajūrį ties Pirmąja Melnrage.

Kažkas sąmoningai gadina tai, kas sukurta bendram patogumui, taip sukeldamas kliūtis lankytojams – šeimoms, vaikams, senjorams – saugiai patekti į paplūdimius.

Prašome visų gerbti savo miestą! Tik taip galėsime džiaugtis gražia ir tvarkinga aplinka.

Taip pat raginame gyventojus nelikti abejingais ir apie pastebėtus niokojimus pranešti!“ – rašė BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“.

REKLAMA
REKLAMA

Visą įrašą galite pamatyti paspaudę čia.

Po ilgojo savaitgalio – suniokotas viešasis tualetas

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad po ilgojo Žolinės savaitgalio gelbėtojai taip pat rado nuliūdinusį vaizdą – negrįžtamai sudaužytą klozetą viešajame tualete Giruliuose.

Apie šį incidentą socialiniuose tinkluose taip pat pranešė BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“.

„Šiltas savaitgalio oras, deja, ne visiems sukelia tik geras emocijas. Šį rytą Girulių viešajame tualete pasitiko toks vaizdas...

Labai apmaudu, kad visų patogumui skirtas turtas vis dar niokojamas. Jei kas nors matė šį incidentą ar gali suteikti naudingos informacijos – prašome susisiekti!“ – tąkart skelbė BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“.  

Visą įrašą galite pamatyti paspaudę čia.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gelbėtojai (tv3.lt koliažas)
Jūroje nuskendo vos 28-erių jaunuolis: gelbėtojai skubėjo į moterų pliažą – pranešta apie iškrypėlį (66)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų