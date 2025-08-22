Pamatę, ką poilsiautojai padarė Lietuvos pajūryje, tylėti nebegali: protu nesuvokiama

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ apie suniokotą taką ties Pirmąja Melnrage paskelbę BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ atstovai neslepia apmaudo, kad kažkam užkliūna bendras turtas.
Pajūryje – išardytas takas
Takas suniokotas be gailesčio – neliko dalies lentų, kas apsunkina patekimą į paplūdimį.
Gelbėtojai kreipėsi į visus su svarbia žinute: gerbti ir saugoti savo miestą ir turtą, o pastebėjus tokius incidentus nedelsiant pranešti – tik taip galėsime apsaugoti tai, kas priklauso visiems.
„Deja, mūsų visų bendras turtas vėl niokojamas – įstaigos darbuotojai šįryt rado išardytą taką į pajūrį ties Pirmąja Melnrage.
Kažkas sąmoningai gadina tai, kas sukurta bendram patogumui, taip sukeldamas kliūtis lankytojams – šeimoms, vaikams, senjorams – saugiai patekti į paplūdimius.
Prašome visų gerbti savo miestą! Tik taip galėsime džiaugtis gražia ir tvarkinga aplinka.
Taip pat raginame gyventojus nelikti abejingais ir apie pastebėtus niokojimus pranešti!“ – rašė BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“.
Po ilgojo savaitgalio – suniokotas viešasis tualetas
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad po ilgojo Žolinės savaitgalio gelbėtojai taip pat rado nuliūdinusį vaizdą – negrįžtamai sudaužytą klozetą viešajame tualete Giruliuose.
Apie šį incidentą socialiniuose tinkluose taip pat pranešė BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“.
„Šiltas savaitgalio oras, deja, ne visiems sukelia tik geras emocijas. Šį rytą Girulių viešajame tualete pasitiko toks vaizdas...
Labai apmaudu, kad visų patogumui skirtas turtas vis dar niokojamas. Jei kas nors matė šį incidentą ar gali suteikti naudingos informacijos – prašome susisiekti!“ – tąkart skelbė BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“.
