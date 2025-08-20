Tai, ką šie du lietuviai padarė Palangoje, pribloškė aplinkinius: viskas vyko žaibiškai

Du vyrai neišsigando ir skubėjo padėti poilsiautojams.
Išgelbėjo gyvybes
Socialiniame tinkle „Facebook“ žinia apie gelbėtojus pasidalijo Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus. Jis aprašė situaciją ir nurodė, kas yra du nepažįstamųjų gyvybes gelbėję vyrai.
„NUOŠIRDŽIAI DĖKOJU!
Kartais vienas poelgis pasako daugiau nei šimtai žodžių. Šiandien noriu iš visos širdies padėkoti dviem jauniems vyrams – Danui Labašauskui ir Mindaugui Čepuliui – kurie praėjusį sekmadienį Palangoje be menkiausio dvejojimo puolė gelbėti nepažįstamų žmonių.
Lietuvoje labai plačiai nuskambėjo ir didelių diskusijų sukėlė praėjusio sekmadienio įvykis Palangos paplūdimyje, kuomet nuplaukus kiek toliau nuo kranto besimaudančiuosius įtraukė jūros srovės ir jiems nesėkmingai bandant grįžti į krantą – visiškai išsekino. Dvidešimtmetei vilnietei ir jos tėčiui pramoga banguotoje jūroje galėjo baigtis didele tragedija.
Tuomet paplūdimyje buvę du vyrai – visiškai atsitiktiniai poilsiautojai – šoko gelbėti į didžiulę bėdą pakliuvusios šeimos. Jie nepabūgo Baltijos bangų ir galingos jūros traukos bei suskubo padėti jėgas prarandantiems žmonėms. Buvo skubiai susisiekta ir su gelbėtojais.
Kaunietis Danas, šiuo metu gyvenantis Islandijoje, Palangos pajūryje atostogavo su sužadėtine bei aštuonių mėnesių sūneliu. Jam 32 metai.
Mindaugas į mūsų pajūrį pailsėti atvyko iš Šiaulių, jis dirba projektų vadovu statybų įmonėje, jam 34 metai.
„Tiesą pasakius, nepamenu, kodėl bėgau į vandenį, net negirdėjau savo sužadėtinės, kai man sakė neiti. Apie rizikas daug negalvojau, tik norėjau pagelbėti tiems žmonėms jūroje. Svarbu, kad viskas baigėsi laimingai, ir visi grįžome namo“, – taip parašė mums Mindaugas, kai paklausėme, ar tuomet negalvojo, kad rizikuoja ir savo gyvybe.
„Atostogavau su sužadėtine ir sūneliu. Gelbėjau, nes žmonėms buvo nelaimė. Nusprendžiau bent jau bandyti plaukti tiek, kad įsitikinčiau, ar galėsiu padėti. Plaukdamas galvojau, jei išeis, gelbėsiu bent vieną. Viskas baigėsi laimingai. Džiaugiuosi, kad pavyko išgelbėti gyvybę“, – į mūsų laišką atsakė Danas.
AČIŪ ŠIEMS DVIEM JAUNIEMS ŽMONĖMS – kad neliko abejingi kitų nelaimei ir parodė išskirtinį žmogiškumo bei stiprybės pavyzdį.
Jie parodė, kokia galinga jėga gali būti empatija, drąsa, noras padėti, ir kad kiekvienas iš mūsų gali būti lemiamai svarbus kito žmogaus gyvenime.
Šie du gelbėti į Baltijos bangas puolę jauni vyrai verti ne tik didžiausios pagarbos, bet ir visos širdies dėkingumo
Linkiu kuo didžiausios sėkmės ir daug gyvenimo šviesos tiek šiems drąsiems žmonėms, tiek merginai, jos tėčiui ir visoms jų šeimoms.
Dėkoju ir mūsų miesto gelbėtojams, kurie taip pat išgelbėjo ne vieną žmogaus gyvybę – trečiadienį net dviejų žmonių. Ačiū Dievui, kad šiemet Palangos teritorijoje pavyko išgelbėti visus žmones ir nei vienam atostogos nesibaigė tragedija“, – buvo rašoma įraše.
