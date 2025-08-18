Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Išvydę, ką žmonės padarė Lietuvos pajūryje, pakraupo net gelbėtojai: to matę dar nebuvo

2025-08-18 12:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-18 12:20

Į viešąjį tualetą pajūryje, Giruliuose atėjusius gelbėtojus pasitiko šokiruojantis vaizdas – klozetas buvo suniokotas negrįžtamai. Gelbėtojai kreipiasi pagalbos ir prašo atsiliepti turinčius naudingos informacijos apie šį incidentą.

Gelbėtojai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Gelbėtojai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

6

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ sklebė BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“, šiltas oras ilgąjį savaitgalį ne visiems suteikė geras emocijas ir atsipalaidavimą – kažkas savo emocijas išliejo suskaldydami klozetą.

Atėjus į tualetą – šokiruojantis vaizdas

Ilgąjį Žolinės savaitgalį į pajūrį suplūdo minios žmonių, paplūdimiai buvo kone sausakimši, tad ir užsukančių į Girulių viešąjį tualetą – daugybė.

Gelbėtojai skubiai kreipiasi į poilsiautojus su prašymu susisiekti mačiusius šį įvykį, kai buvo suniokotas tualetas, arba turinčius bet kokios informacijos, kuri padėtų išsiaiškinti, kas galėjo tai padaryti.

„Šiltas savaitgalio oras, deja, ne visiems sukelia tik geras emocijas. Šį rytą Girulių viešajame tualete pasitiko toks vaizdas...

Labai apmaudu, kad visų patogumui skirtas turtas vis dar niokojamas. Jei kas nors matė šį incidentą ar gali suteikti naudingos informacijos – prašome susisiekti!“ – skelbė BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“.  

Valdas
Valdas
2025-08-18 12:59
Taip galėjo pasielgti tik gyvūnas, susipykęs su savimi ir su pasauliu.
