Turkijos ekonomikos metinis augimas antrąjį ketvirtį spartėjo iki 4,8 proc.

Ekonomikos metinis augimas buvo sparčiausias nuo praėjusių metų pirmojo ketvirčio, spartėjo buvo 2,3 proc. per ankstesnį trijų mėnesių laikotarpį, pranoko lūkesčius analitikų, pranašavusių plėtrą vidutiniškai 4,1 proc., nurodo „Trading Economics“.
Namų ūkių vartojimo augimas spartėjo iki 5,1 proc., verslo investicijų – iki 8,8 proc., tuo tarpu valstybės išlaidos sumenko 5,2 procento.
Eksportas plėtėsi 1,7 proc., importas – 8,8 procento.
Per metų ketvirtį (antrąjį šių metų, palyginti su pirmuoju) BVP didėjo 1,6 proc., palyginti su 0,7 proc. per ankstesnį trijų mėnesių laikotarpį.
