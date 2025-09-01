Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Turkijos ekonomikos metinis augimas antrąjį ketvirtį spartėjo iki 4,8 proc.

2025-09-01 15:51 / šaltinis: BNS
2025-09-01 15:51

Turkija per antrąjį šių metų ketvirtį sukūrė palyginamosiomis kainomis 4,8 proc. solidesnį nei prieš metus bendrąjį vidaus produktą (BVP), pirmadienį skelbia Turkijos statistikos institutas.

Turkijos vėliava BNS Foto

Turkija per antrąjį šių metų ketvirtį sukūrė palyginamosiomis kainomis 4,8 proc. solidesnį nei prieš metus bendrąjį vidaus produktą (BVP), pirmadienį skelbia Turkijos statistikos institutas.

0
Ekonomikos metinis augimas buvo sparčiausias nuo praėjusių metų pirmojo ketvirčio, spartėjo buvo 2,3 proc. per ankstesnį trijų mėnesių laikotarpį, pranoko lūkesčius analitikų, pranašavusių plėtrą vidutiniškai 4,1 proc., nurodo „Trading Economics“.

Namų ūkių vartojimo augimas spartėjo iki 5,1 proc., verslo investicijų – iki 8,8 proc., tuo tarpu valstybės išlaidos sumenko 5,2 procento.

Eksportas plėtėsi 1,7 proc., importas – 8,8 procento.

Per metų ketvirtį (antrąjį šių metų, palyginti su pirmuoju) BVP didėjo 1,6 proc., palyginti su 0,7 proc. per ankstesnį trijų mėnesių laikotarpį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

