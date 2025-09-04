Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pamatę, kiek svetima lietuvė pervedė pinigų vėžiu sergančiai Rusnei, tėvai negalėjo patikėti

2025-09-04 15:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 15:05

Nors ne vienas sako, kad šiais laikais žmonės tampa vis abejingesni kitų skausmui, vis tik viena moteris savo geru darbu vos trejų metukų akies vėžiu sergančiai Rusnytei parodė, kad tai – netiesa. 

Serganti Rusnė (nuotr. Peterborough lietuvių bendruomenė/Facebook)

Nors ne vienas sako, kad šiais laikais žmonės tampa vis abejingesni kitų skausmui, vis tik viena moteris savo geru darbu vos trejų metukų akies vėžiu sergančiai Rusnytei parodė, kad tai – netiesa. 

REKLAMA
1

Moteris, rinkusi paramą savo vėžiu sergančiai mamai, nesuspėjus jos išgelbėti paaukojo 12 tūkst. svarų sunkiai sergančiai Rusnei.

Nutiko stebuklas

Socialiniame tinkle „Facebook“ šia jautria istorija paisdalijo Peterborough lietuvių bendruomenė. Jie džiaugėsi ir rašė, kad moters žygdarbis niekuomet nebus pamirštas,

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandien nutiko tikras stebuklas…

Į mūsų GoFundMe paskyrą Rusnytės gydymui atkeliavo net £12,000 (13,813 eurų) parama.

Švedijoje gyvenanti lietuvė rinko pinigus savo mamytei, kovojusiai su vėžiu. Deja, šią vasarą mama išėjo …

REKLAMA
REKLAMA

Ir dukra, užuot pasilikusi šiuos pinigus, viską paaukojo kitoms kovojančioms lietuvėms dalį Dovilei, šiuo metu kovojančiai su vėžiu, o net £12,000  skyrė mažajai Rusnytei. Savo mamos vardu ji paliko žinutę, linkėdama sveikatos ir stiprybės.

REKLAMA

Kai pasiekė ši žinia, ašaros pačios riedėjo. Atrodo, kad jos mamos gyvenimas tęsiasi tik šįkart kaip vilties dovana tiems, kurie dar kovoja.

Tai daugiau nei parama. Tai meilė, kuri nesibaigia.

Iš visos širdies dėkojam už tokį kilnų sprendimą ir pasidalinta šviesa. Jei tik šiuos žodžius kada nors perskaitysi, žinok, Tavo dovana Rusnytei niekada nebus pamiršta. Tu palietei ne tik mūsų, bet ir daugybės žmonių širdis“, – buvo rašoma įraše.

REKLAMA
REKLAMA

Rusnės liga

Gofundme.com puslapyje buvo dalijamasi lietuvės Rusnės istorija, kuri sujaudino ne vieną. Šiuo metu šeima renka 40,000 svarų paramą mergaitei, kad ji galėtų gauti reikalingą gydymą Šveicarijoje.

„Rusnytei reikia mūsų pagalbos!

„Mamų unija“ su Rusnytės šeima susipažino, kada šeima išgirdo diagnozę – dvejų metukų neturinčiai jų pagrandukei diagnozuota retinoblastoma (akies vėžys). Ši liga Lietuvoje nėra gydoma, taigi šeima susidūrė su nepaprastai sudėtingu iššūkiu – ilgu ir brangiu gydymosi procesu Šveicarijoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pernai liepą Rusnytei pašalinta akytė, nes chemoterapija nepadėjo sumažinti auglio. Visai netrukus bus pakeistas akytės protezas. Mergytė, kuri prieš kelias savaites šventė savo trečiąjį gimtadienį, dar kelerius metus tęs gydymą Šveicarijos klinikoje, kad visiškai pasveiktų.

Ir nors gydymas yra kompensuojamas ligonių kasų, tačiau kelionės ir apgyvendinimo išlaidos per metus šeimai kainuoja ne mažiau kaip

REKLAMA

40 000 Eur. Vykti į Šveicariją mažylei su šeima tenka kas 6-8 savaites.

„Tokia suma mums yra tik svajonė. Aš pati nedirbu jau šešerius metus – auginu dukras, rūpinuosi namais. Kai planavau grįžti į darbą – sužinojome apie Rusnės ligą. Mano vyras dirba be galo daug, jis yra aliuminio konstrukcijų dažytojas. Griebiasi bet kokių papildomų darbų, nes pinigų labai trūksta“, – sako Rusnytės mama Diana. Norėdama sutaupyti, Rusnytės šeima į Šveicariją keliauja automobiliu.

Su didele viltimi Diana laukia gerų žmonių paramos, kad Rusnė galėtų tęsti gydymą akies vėžio klinikoje Šveicarijoje.

Būkite dalimi stebuklo – padėkite Rusnei pasveikti“, – buvo rašoma įraše.

Norintys prisidėti prie Rusnės gydymo, tai gali padaryti čia

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų