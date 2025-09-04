Pamatę, kiek svetima lietuvė pervedė pinigų vėžiu sergančiai Rusnei, tėvai negalėjo patikėti

Moteris, rinkusi paramą savo vėžiu sergančiai mamai, nesuspėjus jos išgelbėti paaukojo 12 tūkst. svarų sunkiai sergančiai Rusnei.
Nutiko stebuklas
Socialiniame tinkle „Facebook“ šia jautria istorija paisdalijo Peterborough lietuvių bendruomenė. Jie džiaugėsi ir rašė, kad moters žygdarbis niekuomet nebus pamirštas,
„Šiandien nutiko tikras stebuklas…
Į mūsų GoFundMe paskyrą Rusnytės gydymui atkeliavo net £12,000 (13,813 eurų) parama.
Švedijoje gyvenanti lietuvė rinko pinigus savo mamytei, kovojusiai su vėžiu. Deja, šią vasarą mama išėjo …
Ir dukra, užuot pasilikusi šiuos pinigus, viską paaukojo kitoms kovojančioms lietuvėms dalį Dovilei, šiuo metu kovojančiai su vėžiu, o net £12,000 skyrė mažajai Rusnytei. Savo mamos vardu ji paliko žinutę, linkėdama sveikatos ir stiprybės.
Kai pasiekė ši žinia, ašaros pačios riedėjo. Atrodo, kad jos mamos gyvenimas tęsiasi tik šįkart kaip vilties dovana tiems, kurie dar kovoja.
Tai daugiau nei parama. Tai meilė, kuri nesibaigia.
Iš visos širdies dėkojam už tokį kilnų sprendimą ir pasidalinta šviesa. Jei tik šiuos žodžius kada nors perskaitysi, žinok, Tavo dovana Rusnytei niekada nebus pamiršta. Tu palietei ne tik mūsų, bet ir daugybės žmonių širdis“, – buvo rašoma įraše.
Rusnės liga
Gofundme.com puslapyje buvo dalijamasi lietuvės Rusnės istorija, kuri sujaudino ne vieną. Šiuo metu šeima renka 40,000 svarų paramą mergaitei, kad ji galėtų gauti reikalingą gydymą Šveicarijoje.
„Rusnytei reikia mūsų pagalbos!
„Mamų unija“ su Rusnytės šeima susipažino, kada šeima išgirdo diagnozę – dvejų metukų neturinčiai jų pagrandukei diagnozuota retinoblastoma (akies vėžys). Ši liga Lietuvoje nėra gydoma, taigi šeima susidūrė su nepaprastai sudėtingu iššūkiu – ilgu ir brangiu gydymosi procesu Šveicarijoje.
Pernai liepą Rusnytei pašalinta akytė, nes chemoterapija nepadėjo sumažinti auglio. Visai netrukus bus pakeistas akytės protezas. Mergytė, kuri prieš kelias savaites šventė savo trečiąjį gimtadienį, dar kelerius metus tęs gydymą Šveicarijos klinikoje, kad visiškai pasveiktų.
Ir nors gydymas yra kompensuojamas ligonių kasų, tačiau kelionės ir apgyvendinimo išlaidos per metus šeimai kainuoja ne mažiau kaip
40 000 Eur. Vykti į Šveicariją mažylei su šeima tenka kas 6-8 savaites.
„Tokia suma mums yra tik svajonė. Aš pati nedirbu jau šešerius metus – auginu dukras, rūpinuosi namais. Kai planavau grįžti į darbą – sužinojome apie Rusnės ligą. Mano vyras dirba be galo daug, jis yra aliuminio konstrukcijų dažytojas. Griebiasi bet kokių papildomų darbų, nes pinigų labai trūksta“, – sako Rusnytės mama Diana. Norėdama sutaupyti, Rusnytės šeima į Šveicariją keliauja automobiliu.
Su didele viltimi Diana laukia gerų žmonių paramos, kad Rusnė galėtų tęsti gydymą akies vėžio klinikoje Šveicarijoje.
Būkite dalimi stebuklo – padėkite Rusnei pasveikti“, – buvo rašoma įraše.
Norintys prisidėti prie Rusnės gydymo, tai gali padaryti čia.
