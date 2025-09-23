Mykolo Aleknos bandymas pagerinti Kristjano Čeho pasiekimą nepavyko, kitas lietuvio rekordas liko galioti

Stadioną nuo pat varžybų pradžios plovė lietus, todėl po pirmųjų kelių bandymų varžybos buvo sustabdytos. Po daugiau nei valandos pratęsus varžybas, švedas Danielis Stahlis (70,47 m) paskutiniuoju bandymu aplenkė Mykolą Alekną ir išplėšė aukso medalį, tuo tarpu lietuvis liko antroje pozicijoje (67,84 m). Trečias liko Samoa atstovas Alexas Rose'as (66,96 m).
Andrius Gudžius diską toliausiai metė 63,34 m ir užėmė šeštą vietą, tuo tarpu Martynas Alekna – 63,34 m ir liko septintas.
„Disko metimo finalas – paskutinė čempionato rungtis. Turbūt taip dar niekada nėra buvę. Kai tik varžybos baigėsi, buvau kiek nusivylęs, bet vėliau supratau, kad padariau viską, ką galėjau. Negaliu sakyti, kad esu nelaimingas. Pralaimėjau tik visiškai šio sporto legendai. Tikiuosi, kad vieną dieną stambiose varžybose man pavyks nugalėti Danielį“, – sakė Mykolas Alekna.
Po šio čempionato aišku, kad Mykolas Alekna nebeturės galimybės tapti jauniausiu visų laikų pasaulio disko metimo čempionu. Dabar šis rekordas priklauso Kristjanui Čehui, kuris triumfavo būdamas 23 metų ir 152 dienų amžiaus. Kitas pasaulio čempionatas vyks 2027 m., o Mykolui Aleknai tuo metu jau bus 24-eri.
Tiesa, Mykolui Aleknai ir toliau priklauso kitas rekordas. Jis yra jauniausias visų laikų pasaulio čempionato disko metimo prizininkas – iškovojo sidabrą būdamas 19 metų ir 294 dienų amžiaus.
Rekordų knygoje lieka ir Virgilijus Alekna. Jis išsiskyrė ne tik titulais, bet ir ilgaamžiškumu. Legendinis atletas pasaulio čempionatų disko metime dalyvavo 10 kartų – daugiau nei bet kuris kitas sportininkas tarp vyrų.
Rekordų knygoje figūruoja ir A. Gudžiaus pavardė. Jis išsiskiria tuo, kad pasaulio čempionato disko metimą laimėjo pačiu mažiausiu skirtumu. 2017 m. auksą lietuvis išplėšė vos 2 cm aplenkdamas D. Stahlį.
Kiti vyrų disko metimo rekordai pasaulio čempionatuose:
Toliausias metimas – Danielis Stahlis (71,46 m);
Daugiausiai laimėtų medalių – Larsas Riedelis (6);
Vyriausias čempionas – Larsas Riedelis (34 metai, 41 diena);
Vyriausias prizininkas – Johnas Powellas (40 metų, 71 diena);
Pergalė didžiausiu skirtumu – Larsas Riedelis (2,78 m).
Beje, nedaug trūko, kad pergalės didžiausiu skirtumu rekordas būtų kritęs Tokijuje. D. Stahlis aplenkė Mykolą Alekną 2,63 m, tad iki L. Riedelio rekordo pritrūko vos 15 cm.
