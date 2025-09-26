OWEXX reklaminiai plotai: profesionalūs reklamos sprendimai ir didelis pasirinkimas

OWEXX reklaminiai plotai – didžiausias reklamos plotų pasirinkimas Lietuvoje
Reklamos medijų gausa – tai privalumas, leidžiantis pasiekti didelę auditoriją ir tikslingai pasirinkti tas reklamos platformas, kuriose ji, atsižvelgiant į kampanijos tikslus, bus pasiekta geriausiai.
OWEXX siūlo didžiausią reklamos plotų pasirinkimą Lietuvoje, o kai reikiamos reklamos priemonės yra vienoje vietoje – reklamos kampanijos planavimas tampa efektyvesnis. Platūs ir išsamūs paslaugų aprašymai, padėti pasiruošę specialistai ir kokybiškos, matomumą užtikrinančios reklamos medijos – visa tai galima rasti reklaminiaiplotai.lt.
OWEXX reklaminiai plotai – tai platus įvairių reklamos plotų pasirinkimas. OWEXX siūlo:
- lauko reklamos priemones, tokias kaip lauko ekranai visose trijose Baltijos šalyse, reklaminiai stendai, reklama ant viešojo transporto ir transporto priemonių viduje, reklaminės priekabos ir kt.,
- įvairius reklamos plotus įstaigose: prekybos centruose, medicinos įstaigose, oro uostuose, verslo centruose, vandens parke „Vichy“ Vilniuje ir kt.,
- reklamą radijuje, televizijoje, internete.
Reklama skirtinguose reklamos kanaluose padeda pasiekti didesnę auditoriją, didinti prekės ženklo žinomumą ir atpažįstamumą. „Salesforce“ duomenimis, 72 % vartotojų pirmenybę teikia tiems prekės ženklams, kuriuos pastebi skirtingose reklamos platformose.
Kokius reklamos kanalus pasirinkti reklamos kampanijai, priklauso nuo daugybės skirtingų aspektų, tarp jų – kampanijos tikslo ir pagrindinės žinutės, tikslinės auditorijos ir kt. Vieninga reklamos kampanija gali būti kuriama dviejuose ar daugiau kanalų, priklausomai nuo poreikių. Pavyzdžiui, veiksminga derinti lauko reklamos priemones, tokias kaip reklama lauko ekranuose, stenduose ar ant viešojo transporto su reklama radijuje – taip vaizdas derinamas su radijuje išgirsta garsine informacija; vartotoją pasiekia vieninga ir tuo pačiu dinamiška žinutė. Tradicinis reklamos medijų derinys – reklama radijuje ir televizijoje – derinamas kartu su reklama lauko ekranuose miestuose, pasiekia itin plačią ir įvairią auditoriją. Reklamos plotai vandens parke „Vichy“, kuriuos siūlo OWEXX, sudaro galimybes žinutei, transliuojamai itin pozityviame fone, teigiamai nusiteikusiai auditorijai, o štai reklama verslo centruose bei lauko ekranuose šalia jų ypač tinka verslas-verslui (B2B) auditorijai pasiekti. „Dreamdata“ tyrime atskleidžiama, kad kalbant apie B2B kampanijas, reklama, prieš apsisprendžiant sudaryti sandorį, vidutiniškai yra pamatoma bent trijuose skirtinguose reklamos kanaluose (2024). Skirtingų medijų derinimas – optimalus būdas atkreipti tikslinės auditorijos dėmesį.
OWEXX: matomumas, auditorijos pasiekiamumas ir rezultatai
Jau beveik 30 metų rinkoje veikianti OWEXX siūlo plataus spektro reklamos paslaugas bei didžiausią reklamos plotų pasirinkimą Lietuvoje. Tai aukščiausios kokybės lauko ekranų tinklas veikiantis visose trijose Baltijos šalyse, reklaminiai stendai, reklama verslo centruose, vandens parke, oro uostuose, ant viešojo transporto, radijuje, televizijoje ir kiti reklamos plotai, užtikrinantys matomumą, tikslinės auditorijos pasiekiamumą ir reklamos žinutę, kuri išsiskiria.
Išskirtinei reklamos žinutei sukurti siūlomos reklamos idėjų ir reklaminių klipų, tentų kūrimo, reklamos kampanijų planavimo ir organizavimo paslaugos, o siekiantiems sukurti ar atnaujinti prekės ženklą – prekės ženklo, pavadinimo, logotipo ir firminio stiliaus kūrimo paslaugos. Viskas, ko reikia šiandieniniame informacijos sraute išsiskiriančiai reklamai ir atpažįstamam prekės ženklui.
OWEXX – easy to see.
Straipsnį parengė: „OWEXX“.
