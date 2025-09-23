Lietuvos U-16 rinktinė patyrė pralaimėjimą maltiečiams

Identišku rezultatu lietuvių naudai buvo pasibaigusi pirmoji komandų akistata sekmadienį.
Šiandien vykusiose rungtynėse komandos nesukūrė daug progų. Lietuvių gretose pažymėtina 17 minutę vykusi ataka, pasibaigusi Jokūbo Žebrausko smūgiu virš skersinio. Kėlinio pabaigoje buvo užfiksuota lietuvių pražanga, lėmusi baudinį į Emilio Stankaus ginamus vartus. Maltiečio Lukaso Wrighto smūgis nuo 11 metrų žymos buvo taiklus.
Edmundo Pukio treniruojami lietuvaičiai išlygino rezultatą 58 minutę, kai kamuolį į vartus nukreipė Jonas Pocevičius.
Rezultatas netrukus pakito varžovų naudai, kai Lukas Wrightas vėl pelnė įvartį. Paskiau sekė grėsmingi Rapolo Bako ir Viliaus Dovidėno tolimi smūgiai iš distancijos. Pavyzdingai sužaidę per likusį susitikimo laiką, maltiečiai išsaugojo jiems palankų rezultatą.
Kontrolinių vaikinų U16 rinktinių rungtynių statistika
Lietuva – Malta 1:2 (0:1);
LFF Kauno treniruočių centras, teisėja – Ugnė Šmitaitė;
Įvarčiai: 58 min. Jonas Pocevičius (Lietuva); 40 min. iš baudinio, 63 min. Lukas Wright (Malta);
Įspėti: 90+4 min. Lukas Korvel (Lietuva); 87 min. Ayrem Aquilina (Malta);
Lietuvos vaikinų U16 rinktinės sudėtis: Emilis Stankus, Vakaris Sungaila (79 min. Eldar Daukševič), Tomas Veikutis (46 min. Aistis Paškevičius), Arėjas Milkintis (79 min. Ąžuolas Varnauskas), Jokūbas Žebrauskas (46 min. Lukas Korvel), Rokas Paulauskas (46 min. Džiugas Vyšniauskas), Jonas Pocevičius (69 min. Patrikas Kauklys), Dovydas Dikas (46 min. Rapolas Bakas), Kajus Kulevas (46 min. Gvidas Valatkevičius), Matas Mirončikas (46 min. Vilius Dovidėnas), Jokūbas Žalnierukynas (69 min. Lukas Štilinis). Atsargoje: Augustas Ruginis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!