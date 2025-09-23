„Top Ekspertų ložė“: Pepo autobusas, spjaudynės ir kodėl nežaidžia Gineitis?

Vėliau duetas kėlėsi į Italiją, kur įvyko komiškas Romos derbis, taip pat buvo atskleista, kodėl nežaidžia Gvidas Gineitis. Galiausiai – reikalai Ispanijoje ir kritikos rykštės Diego Pablo Simeonei.
Apie ką buvo prikalbėta?
00:00 Intro. Kas svarbiausia kometuojant: krūvis ar kokybė?
02:46 O tai kaip tas antras Čempionų lygos sezonas?
09:25 Keturi:Keturi ir peštynės dėl baudinio
15:53 Arbitrų klanas traukia karalius
20:38 „Atletico“ sugrįžimas ir apspjaudytas sirgalius
29:33 Rashfordo fenefisas ir mirties valgytojai Mančesteryje
35:10 KDB sugrįžimas į „Etihadą“
36:29 Spektaklis „Old Traforde“: raudona, keitimai, įvarčiai, raudona ir neįtikėtini „Chelsea“ gynėjai
55:50 Pepo 5-5-0, Artetos pasirinkimai ir išneštas kailis
1:03:48 Baigtas Wirtzo projektas
1:05:16 Išsklaidytas „Premier“ lygos mitas?
1:09:14 Pūškavimas dėl Romos derbio
1:12:12 Protestas prieš „Torino“ vadovą ir kodėl Gvidas ant suolo
1:16:51 Jankausko bendražygio košmaras
1:20:51 „Marca“ žinutė ir keista pražangų statistika
1:23:00 „Atletico“ krachas ir beviltiški Simeone pareiškimai
1:28:51 Būsimas rinktinės krašto saugas vėl sujudėjo
1:29:35 Santamaria ir beviltiškas geriausiojo prizas
1:30:47 Gautas atsakymas, kodėl nežaidžia Gineitis
