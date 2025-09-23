Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Top Ekspertų ložė“: Pepo autobusas, spjaudynės ir kodėl nežaidžia Gineitis?

2025-09-23 15:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-23 15:49

TV3 Televizijos laidoje apie futbolą „Top Ekspertų ložė“ Go3 komentatoriai Mantas Krasnickas ir Ervinas Kvitkauskas apžvelgė Čempionų lygos startą ir du Topinius mačus „Premier“ lygoje.

„Top Ekspertų ložė“ | Organizatorių nuotr.

0

Vėliau duetas kėlėsi į Italiją, kur įvyko komiškas Romos derbis, taip pat buvo atskleista, kodėl nežaidžia Gvidas Gineitis. Galiausiai – reikalai Ispanijoje ir kritikos rykštės Diego Pablo Simeonei.

Apie ką buvo prikalbėta?

00:00 Intro. Kas svarbiausia kometuojant: krūvis ar kokybė?

02:46 O tai kaip tas antras Čempionų lygos sezonas?

09:25 Keturi:Keturi ir peštynės dėl baudinio

15:53 Arbitrų klanas traukia karalius

20:38 „Atletico“ sugrįžimas ir apspjaudytas sirgalius

29:33 Rashfordo fenefisas ir mirties valgytojai Mančesteryje

35:10 KDB sugrįžimas į „Etihadą“

36:29 Spektaklis „Old Traforde“: raudona, keitimai, įvarčiai, raudona ir neįtikėtini „Chelsea“ gynėjai

55:50 Pepo 5-5-0, Artetos pasirinkimai ir išneštas kailis

1:03:48 Baigtas Wirtzo projektas

1:05:16 Išsklaidytas „Premier“ lygos mitas?

1:09:14 Pūškavimas dėl Romos derbio

1:12:12 Protestas prieš „Torino“ vadovą ir kodėl Gvidas ant suolo

1:16:51 Jankausko bendražygio košmaras

1:20:51 „Marca“ žinutė ir keista pražangų statistika

1:23:00 „Atletico“ krachas ir beviltiški Simeone pareiškimai

1:28:51 Būsimas rinktinės krašto saugas vėl sujudėjo

1:29:35 Santamaria ir beviltiškas geriausiojo prizas

1:30:47 Gautas atsakymas, kodėl nežaidžia Gineitis

